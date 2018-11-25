Kadınlar Erkek Şiddetinin Yanı Sıra Ekonomik Baskıya da Tepkili

Türkiye’de kadınlar, hayatlarında erkeklerce maruz bırakıldıkları şiddet yanı sıra hükümet politikaları ve ekonomik gelişmeler kaynaklı şiddete karşı da seslerini yükselterek, kadınları eve ve işsizliğe mahkum etme yaklaşımına tepki gösterdiler.

Birleşmiş Milletler’in (BM) çağrısıyla 1999 yılından bugüne 25 Kasım dünya genelinde farkındalık yaratmak amacıyla “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” olarak kutlanıyor. Gün nedeniyle pek çok ülkede kadınlar sokaklarda ve meydanlarda buluşarak, eşitsiz hayat koşullarına karşı hep birlikte dayanışmalarını kutluyor ve hem erkeklere hem de hükümet politikalarına karşı kadın bakış açısını yansıtıyorlar.

Türkiye’de ise 25 Kasım kadın cinayetlerinin yanı sıra özellikle son ekonomik gelişmeler çerçevesinde kadınları iş yaşamından uzaklaştıran politika ve uygulamalara da dikkat çekildi. Kadın Cinayetlerini Önleme Platformu’nun verileri itibariyle fiziki şiddet Türkiye’de kadınlar açısından en öncelikli sorun başlığını oluşturmaya devam ediyor. Son olarak sadece Ekim ayında kamuoyuna yansıyan bilgiler çerçevesinde erkekler tarafından 34 kadın öldürüldü. Geçen yıl 409 kadın öldürülürken; 332 kadına cinsel şiddet uygulandı. Bu çerçevede, başkentte 25 Kasım’da iki ayrı adresteki etkinliklerde kadın cinayetleri öncelikle tepki gösterilen konu başlıklarından birisiydi. Ancak kadınlar, Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler ışığında işverenlerdeki kadınları kapı dışarı etme eğilimini, hamile kadınlara iş vermeme yaklaşımını ve hükümet politikalarındaki “annelik” vurgusuyla kadınları eve mahkum edici uygulamaları da gündeme taşıdı.