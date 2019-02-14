Kadınlar, ‘Eşitlik yoksa aşk da yoktur’ diyerek dans etti

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de, Kadın Savunma Ağı üyeleri, Sevgililer Günü’nde kadın erkek eşitliğinin önemini tekrar gündeme getirmek için ‘Eşitlik yoksa aşk da yoktur’ diyerek şarkılar eşliğinde dans etti. Kadın Savunma Ağı adına konuşan Gizem Coşkun, "Erkek egemen sistem yıllar boyunca biz kadınları aldatmaya çalışmış olabilir, bizler sevdanın bu olmadığını buradan tekrar haykırıyoruz" dedi.

Kadın Savunma Ağı üyeleri, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde kadın erkek eşitliği konusundaki sorunlara değinmek adına ‘Eşitlik yoksa aşk da yoktur’ diyerek, şarkılar eşliğinde Karşıyaka Çarşısı’nda yürüyüş yaptı. Ellerinde 'Öldüren sevgi istemiyoruz', 'Aldatıldık, sevda böyle değil', 'Eşitlik yoksa aşk da yok' yazılı pankartlarla yürüyüp dans eden kadınlara, sokakta yürüyen eşlik etti. Kadınlar, kalp şeklindeki kağıtlara Didem Madak, Frida Kahlo, Gülten Akın, Birhan Keskin, Füruğ Ferruhzad gibi şairlerin şiirlerini yazarak, sokaktaki hemcinslerine dağıttı.

'ALDATILDIK, SEVDA BÖYLE DEĞİL'