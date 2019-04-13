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Kadınlar Eskişehir'de 'Rabia Naz' için toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 17:46 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR Kadın Meclisi, Giresun'un Eynesil ilçesinde, geçen yıl evlerinin önünde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın (11) ölüm yıl dönümünde basın açıklaması yaptı.

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR Kadın Meclisi, Giresun'un Eynesil ilçesinde, geçen yıl evlerinin önünde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın (11) ölüm yıl dönümünde basın açıklaması yaptı.

İsmet İnönü Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezi önünde toplanan Eskişehir Kadın Meclisi üyeleri, "Rabia Naz için adalet istiyoruz", "Suça ortak olma, gerçeği açıkla" sloganları attı. Grup adına basın açıklamasını okuyan Ceren Çavdar, “Rabia Naz'a ne oldu? Bugün Türkiye'nin dört bir yanında bu soruyu meydanlardan soruyoruz. Rabia Naz'ın hayatını kaybettiği Giresun Eynesil'den Adana'ya, Tekirdağ'dan Antalya'ya ve daha birçok şehirde 'Rabia Naz'a ne oldu? Rabia Naz'a adalet' demek için buluştuk. Dün Rabia Naz'ın aramızdan alınışının birinci yılı. Rabia Naz için etkin bir soruşturma yürütülmeli, tüm mekanizmalar bu ölümün açığa çıkarılması için çalışmalıdır. Toplum artık gerçeği açığa çıkarmanızı, failleri yakalamanızı ve adaleti bekliyor. Kadın Meclisleri olarak Rabia Naz'a adaletin sağlanması, tüm çocukların yüzünün gülebilmesi için bu davanın peşinde, Vatan ailesinin de yanındayız. Bu mücadelede asla yalnız yürümeyecekler" dedi.

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