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Kadınlar Eskişehir'de şiddete karşı bildiri dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 16:37 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR Kadın Meclisi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle basın açıklaması yaptı.

Kadınlar Eskişehir'de şiddete karşı bildiri dağıttı

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Kadın Meclisi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle basın açıklaması yaptı.
İsmet İnönü Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezi önünde toplanan Eskişehir Kadın Meclisi üyeleri, 'Asla yalnız yürümeyeceksin', 'Kadın cinayetlerini durduracağız' sloganları da atarak, çevreden geçenlere vatandaşlara bildiri dağıttı.
Grup adına basın açıklamasını okuyan Ceren Çavdar, “Her günümüz kadına yönelik şiddetin türlü biçimleriyle mücadele etmekle geçiyor. Her gün evlerinde, iş yerlerinde, okullarında, kamusal alanlarda kadınların verdiği mücadele, bugün 25 Kasım'da Türkiye'nin dört bir yanında yapılan buluşmalar, açıklamalar ile meydanlarda vücut buluyor. 2017 yılı Kasım ayından itibaren 2018 Kasım ayına kadar tam bir yılda, 435 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayeti sayısının her yıl artmasının kader olmadığını, bu cinayetlerin her birinin önlenebilir olduğunu gayet iyi biliyoruz. Fiziksel, ekonomik, psikolojik, cinsel şiddetten kurtulmak istiyorsak bir araya gelmeliyiz. Beraber mücadele etmekten başka çaremiz yok. Yalnız değiliz. Türkiye'nin neresinde olursa olsun hiçbir kadın şiddetin, tehdidin, tacizin karşısında asla yalnız yürümeyecek" dedi.

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Kadınlar Eskişehir'de şiddete karşı bildiri dağıttıKadınlar Eskişehir'de şiddete karşı bildiri dağıttı

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