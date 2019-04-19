Kadınlar ev ekonomisine süs balığıyla katkı sağlıyor

Adana’da ev kadınlarını ekonomiye kazandırmak ve dışa bağımlılığı en aza indirmek için hayata geçirilen Akvaryum Balığı Yetiştiriçiliği Projesi kapsamında kadınlar evlerine kurulan akvaryumlarda süs balığı yetiştiriyor.

Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından proje kapsamında akvaryum balığı yetiştirme konusunda 10 kadına eğitim verildi. Eğitimin ardından kadınların evlerine akvaryum kuruldu ve her birine Japon, lepistes, kılıç ve melek türlerinden anaç balıklar verildi.

Ayda 2 bin 500 TL katkı

Adana Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, kadın çiftçilere yönelik Akvaryum Balığı Yetiştiriçiliği Projesiyle 10 kadına gerekli eğitimleri verdiklerini belirterek, “Eğitimlerin sonunda 10 kadın çiftçimize gerekli sistem kuruldu. Bu sistemin kurulması da tamamen il müdürlüğümüz ve bakanlığımız desteğiyle gerçekleşti. Şuan her kadın çiftçimizin akvaryumlarında 1 sezonda yaklaşık 3 bin 400-4 bin arasında balık üreteceğiz. Sonrasında bu balıklar tanesi 1,5-2 TL arasında satılacak. Yaklaşık bir işletmeden bir sezonda 4 bin balığı 1,5 TL’den hesap ettiğimizde 6 bin TL’den bir kısmı masraf bir kısmı gelir dersek 2 bin 500-3 bin TL arasında gelir elde etmeyi hedefliyoruz. Kadın çiftçimizin aile bütçesine aylık 2 bin 500 TL katkıda bulunmuş olacağız” diye konuştu.

Bir işletmenin maliyetinin yaklaşık 10 bin TL olduğunu söyleyen Tekin, “10 bin TL ile ayda 2 bin 500 TL kazanıyorsunuz. Bu iyi bir rakam. Biz bu projeyi sürdürmek istiyoruz. Bu işi yapmak isteyen daha 10-15 civarında kadın çiftçimiz var. Onlarında talebini aldık eğitimlerini yapacağız” dedi.