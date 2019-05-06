Kadınlar evlendikten sonra kuaförü unutuyor

Dünya Kuaförler Konfederasyonu Türkiye Başkanı Mustafa Ceylan, Türkiye’de evlilik sonrası pek çok kadının kuaföre gitmeyi ertelediğini belirterek, "Evlenmeden önce düzenli olarak bakımına özen gösteren müşterilerimiz, ne yazık ki evlendikten sonra bizleri unutuyor. Bir deyim vardır; ’Aileleri için saçını süpürge ediyor’ diye. Gerçekten de evlenen müşterilerimiz bakımı bir kenara bırakıp saçlarını süpürge ediyor" dedi.

Mustafa Ceylan İHA muhabirine yaptığı açıklamada, kişisel bakımın evliliğin ayakta durabilmesi adına en önemli formüllerden biri olduğunu belirtti. Bakım sürecinin evliliğin ardından da mutlaka devam etmesi gerektiğini aktaran Ceylan, pek çok kadının dünya evine girdikten sonra ve özellikle anneliğe ilk adımı atmalarının ardından kendi bakımlarını ihmal ettiğini öne sürdü. Ceylan, "Evlenmeden önce düzenli olarak bakımına özen gösteren müşterilerimiz, ne yazık ki evlendikten sonra bizleri unutuyor. Bir deyim vardır; ’Aileleri için saçını süpürge ediyor’ diye. Gerçekten de evlenen müşterilerimiz bakımı bir kenara bırakıp saçlarını süpürge ediyor. Evlendikten sonra kuaförlerinizi unutmayın. Saç sadece görseli sağlayan bir obje değil, sizin bir organınız. Evlendikten sonra her iki tarafın da birbirini bakımlı bulmasını sağlamak için çabalaması gerekiyor" dedi.