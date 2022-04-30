Kadınlar farkında değil ama en büyük düşmanları...

Yapılan araştırmalara göre kadınların üçte birinde hamile kalmalarını engelleyebilecek hatta düşük yapma riskini artırabilecek bakteriyel vajinal enfeksiyonlardan şikayetçidir.

Dr. Golnoush Golshirazi liderliğinde 10.095 kadının katıldığı bir araştırmada kadınların 3’te birinde Bakteriyel vajinozis (BV) rahatsızlığı olduğu ortaya çıktı. Bakteriyel vajinozis, vajinada doğal olarak bulunan bakterilerin aşırı çoğalmasının neden olduğu ve doğal dengeyi bozan bir tür vajina iltihabıdır.

ÜREME SAĞLIĞINA AÇILAN KAPI

Dr. Golshirazi, vajinal sağlığın "bir kadının üreme sağlığına açılan kapı" olduğu konusunda uyardı. Kadınlara vajinal sağlıklarına ilişkin içgörü ve destek sağlamanın pek çok kadın için fiziksel ve duygusal acıyı azaltmaya yardımcı olabileceğini belirtiyor. Dr. Golshirazi, "Araştırmaya göre, tüm kadınların üçte biri bakteriyel vajinoz taşıyıcısı ancak asemptomatik ve bu gerçekten endişe verici" dedi.

BAKTERİYEL VAJİNOSİZ BELİRTİLERİ

Vajinal akıntı

Koku

İdrar yaparken kaşıntı veya yanma

BAKTERİYEL VAJİNOSİZ DOĞURGANLIĞI NASIL ETKİLER

Durumun doğurganlığı nasıl etkileyebileceği sorulduğunda, Dr Golshirazi: "Geçmişteki birçok çalışma, bakteriyel vajinozun ilk trimesterde iki kat düşük riskinden sorumlu olduğunu göstermiştir, çünkü kadınlar bu dengesizliklere sahip olduklarını bile bilmiyorlar. Bir bütün olarak daha sağlıklı bir toplum için çalışmak için kadınlara ve onların sağlığına daha fazla yatırım yapmamızın zamanı geldi. Kadın üreme sağlığı bir kenara itilmiş durumda ve bunun bir an önce bitmesi gerekiyor." dedi.

BAKTERİYEL VAJİNOSİZ NEDİR?

Bakteriyel vajinozis, vajinada meydana gelen akıntı şeklinde kendini göstermektedir. Vajinada meydana gelen akıntılar o bölgede bakteri birikmesi sonucunda meydana gelir. Vajina bölgesinde büyüyen bakteriler ise zamanla büyüyerek Bakteriyel vajinozis hastalığını meydana getirir.



