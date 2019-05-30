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"Kadınlar Filler ve Saireler" Samsun’da sahnelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 23:37 | Son Güncelleme

Samsun’un Atakum ilçesinde düzenlenen "Fasl-ı Şahane" etkinliklerinde "Kadınlar Filler ve Saireler" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVM) ve Atakum Belediyesince gerçekleştirilen "Fasl-ı Şahane" etkinlikleri fasıl dinletisi ile başladı.

Samsun’un Atakum ilçesinde düzenlenen "Fasl-ı Şahane" etkinliklerinde "Kadınlar Filler ve Saireler" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVM) ve Atakum Belediyesince gerçekleştirilen "Fasl-ı Şahane" etkinlikleri fasıl dinletisi ile başladı. Fasıl dinletisinin ardından ise "Kadınlar Filler ve Saireler" adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Yunus Emre Gümüş’ün yazdığı, Özen Yula’nın yönettiği tiyatro oyununda komşu oldukları halde birbirine yabancı üç kadının, komik ve trajik varoluş mücadelesi ele alındı. Oyunda ayrıca, kadınların, erkeklerle ve yaşamla baş etme yöntemleri mizahi ve vurucu bir dille anlatıldı. 65 dakika tek perde halinde oynanan oyun izleyicilerin büyük beğenisi topladı.
"Fasl-ı Şahane" etkinlikleri Ramazan ayı boyunca birçok ünlü sanatçının katılımı ile devam edecek.

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