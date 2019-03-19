Kadınlar finansal okur yazarlıkla daha güçlü

AK Parti Genel merkezi tarafından 81 ilde eş zamanlı düzenlenen ve İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından organize edilen ‘Finansal okuryazarlık seferberliği’ eğitimi AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Fatma Aysan tarafından Manisa’da da gerçekleştirildi. Toplantıya katılan AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli yapılan Cumhur İttifakıyla ilgili olarak, "Bazı ilçelerde kafaları karışmış yada ’Şu şöyleydi, bu böyleydi’ diyen bütün yönetici arkadaşlarımız hep erkek. Kadınlar da hiç sıkıntı yok" dedi.

AK Parti Manisa İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Şehzadeler ilçesindeki tarihi Bedesten salonunda finansal okur yazarlık semineri düzenlendi. Seminere AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Fatma Aysan, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Aynil Yavaş, AK parti Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök, ilçe kadın kolları başkanları, kadın kolları üyeleri ve STK temsilcileri katıldı.

"Toplumu biz kadınlar dizayn ediyor"

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından programın açılış konuşmasını yapan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Aynil Yavaş, "Dünya hızla değişiyor ve bu değişim en çok biz kadınlarda hissediliyor aslında. Çünkü bizler çok daha duygusal bakıyoruz bütün olaylara ve toplumu ilgilendiren bütün konular da aslında biz kadınları ilgilendiriyor. Hep söylediğimiz bir şey var. Toplumun yüzde 50’sini kadın ve diğer yüzde 50’yi erkek düşünürseniz diğer yüzde 50’yi de bizler yetiştiriyoruz aslında ve bizler toplumu dizayn ediyoruz. O yüzden kadın öğrenirse toplum öğrenir sözünden hareketle genel merkezimiz tarafından düzenlenen ve bizler tarafından da organize edilen ’Finansal okur yazarlık ve kadının ekonomideki gücü’ seremonisi bizim için çok önemli" dedi.

AK Parti Kadın Kollarının her zaman çok önemli olduğunu belirterek konuşmasına başlayan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Gönül coğrafyamızın bize ihtiyacı var. İnsanlığın bize ihtiyacı var. Yeryüzünü bir varil petrol için kan ve gözyaşı gölüne çevirenler var bu dünyada. Ön planda demokrasi var, hümanizm var sözde ama arka planda kan var, gözyaşı var, sömürge var. Küresel emperyalist güçler kendi çıkar tekerleklerine çomak sokacağımızı bildikleri için, onların vahşi kapitalist düzenlerini yıkıp yeryüzüne adaleti tesis edeceğimizi bildikleri için, güçlü, zengin, kalkınmış bir Türkiye istemiyorlar. Yıllardan beri terör örgütleriyle, onların uzantılarıyla, ekonomik saldırılarla Türkiye’yi zayıflaştırmak, kutlu yürüyüşümüzde ayağımıza prangalar vurmak için hamle üzerine hamlelerini gerçekleştiriyorlar. Biz bin yıldan beri bu topraklardayız. Bin yıldan beri nice saldırıları göğüsledik, nice bedeller ödedik, nice şehitler verdik ve inşallah kıyamete kadar da bu cennet vatanda ay yıldızlı bayrağımızın altında hür ve özgür bir şekilde yaşayacağız. Lider ülke Türkiye’yi de hep birlikte inşa edeceğiz. İşte 31 Mart bu açıdan önemlidir. Bu kadar önemli olduğu için Cumhur İttifakı kurulmuş, iki lider ve iki liderin teşkilatları tek yumruk olmuşlardır. Dolayısıyla bu samimi birliktelik hiç şüpheniz olmasın ki en büyük başarıyı elde edecektir." dedi.

Cumhur İttifakının ’Manisa’daki oranlarının biraz daha artırılıp 31 Mart akşamı Türkiye düşmanlarına kahru perişan edecek mesajı daha güçlü bir şekilde verilmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Çelik, "Saray Bosna’sından Azerbaycan’ına Gazze’sine, buradan umut bekleyen tüm gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimize de sevinç olacak, moral olacak, onlara güç verecek bir sonucu onlara da ilan edebilmeliyiz. Bunu yapacağız. AK kadınlar bu noktada fedakarca çalışıyorlar, sizlere çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

"Kadınlarda hiçbir sıkıntı yok"

Yapılan Cumhur İttifakıyla ilgili olarak konuşan AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli ise şunları söyledi:

"Şunu çok rahatça söyleyebilirim. Ana kademelerimiz çalışıyor, siyaset onların işi olmuş. Gençlik kollarımız gerçekten özverili bir şekilde çalışıyor ama ittifak söz konusu olan bir ildeyiz. Büyükşehir adayımız, 6 tane ilçe adayımız ittifakla belirlenmiş ama aynı kendi adayımız gibi, Cumhurbaşkanımızın talimatı neyse harfiyen uyarak ve bu noktada hiçbir şekilde ama, fakat kelimelerini kullanmadan çalışan en önemli gücümü en önemli göstergemiz AK Parti Kadın Kolları ve onların oluşturduğu çok değerli hanımefendiler, Allah hepinizden razı olsun. Bazı ilçelerde kafaları karışmış yada ’Şu şöyleydi, bu böyleydi’ diyen bütün yönetici arkadaşlarımız hep erkek. Kadınlar da hiç sıkıntı yok. Onlar ’Tamam, Cumhurbaşkanımız böyle talimatlandırmış, biz milletin ve vatanın bekasının ne demek olduğunu biliyoruz. Devlet Beye saygımız sonsuz, Cumhurbaşkanımıza saygımız ve sevgimiz sonsuz. Bu böyle gidecek’ diyorlar ve sonuna kadar da böyle götürüyorlar. İnşallah artık son 10-11 gün. Artık alanlardayız, sahadayız. Manisa olarak başlangıçta buruk başladık ama çok şükür ki bugün geldiğimiz noktada 17 ilçeyi ve büyükşehir belediyesini alabilecek durumdayız. Ufak tefek ilçelerimizde sıkıntılarımız var oralara hem teşkilat takviyemiz, çalışmadaki performansı artırarak hem de Ankara’da bakanlarımızla beraber yaptığımız takviyeler, milletvekillerimizin kişisel gayretleri ile inşallah neticemiz güzel olacaktır."

Toplantıda bir konuşma yapan AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık ise neden siyasete atıldığını ve nasıl kararlıkla devam ettiğini anlattı. Milletvekili Kıvırcık birçok Müslüman ülkenin Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lideri olmadığı için bugün büyük acılar yaşadığını belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde mazlumlara umut olacak büyük Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceklerinin mesajını verdi.

Eğitimle kadınlar ekonomik güçlerinin farkına varacak

Finansal okur yazarlık eğitim programıyla hedeflerinin 81 ilde kadınlara hem finansal okur yazarlık eğitimi ve sertifikası vermek hem de kadınlara ekonomik güçleri olduğunu hissettirmeyi hedeflediklerini kaydeden AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Fatma Aysan ise yaptığı sunum eşliğinde yaklaşık 1 saatlik eğitim verdi. Aysan şunları söyledi:

"Finansal okur yazarlık, parayı akıllıca yönetebilme bilgi ve becerisidir. Peki neden finansal okur yazar olmalıyız? Bunun 3 ana sebebi var. Birincisi işsizlik, büyüme, enflasyon gibi finansla ve ekonomik kavramları daha iyi anlayabilmek ve değerlendirebilmek için. İkincisi daha bilinçli tasarruf yapabilmek için ve üçüncüsü de yatırımlarımız daha iyi bir şekilde değerlendirebilmek için. Nelere yatırım yapabileceğimizi iyi bir şekilde anlamak için."

Yapılan eğitimin ardından AK Parti Kadın Kolları üyelerine katılım sertifikası verildi.

Kadınlar finansal okur yazarlıkla daha güçlü

Kadınlar finansal okur yazarlıkla daha güçlü

Kadınlar finansal okur yazarlıkla daha güçlü

Kadınlar finansal okur yazarlıkla daha güçlü

Kadınlar finansal okur yazarlıkla daha güçlü

Kadınlar finansal okur yazarlıkla daha güçlü

Kadınlar finansal okur yazarlıkla daha güçlü