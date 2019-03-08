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Kadınlar fındıktan çikolata yapmayı öğrendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 18:44 | Son Güncelleme

Trabzon'da kadınlar, Karadeniz fındığından çikolata yapma etkinliğine katıldı

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) AB Bilgi Merkezi ve Kadın Erkek Birlikte Sosyal Eşitlik Derneği iş birliğinde, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolasıyla, "Üreten kadın hikayeleri" ve "Karadeniz fındığından çikolata yapmayı öğreniyorum" konulu etkinlik gerçekleştirildi.

TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Ortahisar ilçesindeki Zağnospaşa Konakları'nda düzenlenen etkinlikte, kadınların üretken olduklarını söyledi.

Kadınlar için farklı bir etkinlik düzenlendiğini belirten Hacısalihoğlu, "Üretkenliği elbette önce evden başlıyor ve çevreye yansıyor. Bunları hepimiz görüyoruz. Bu üretkenlik artık günümüzde evin dışına çıktı." diye konuştu.

TTSO AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Yakup Karbuz da proje kapsamında kadınlara Karadeniz fındığından çikolata yapmayı öğretmeye çalıştıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü her yıl kutluyoruz. Bu sene kadınları üretime teşvik etmek amacıyla hem kooperatifleşmeyi anlattık hem de Karadeniz fındığından çikolata yapmayı öğretmeye çalıştık. Buradaki amacımız hayatın içerisindeki kadınlarımızın piyasaya üretici olarak nasıl girebilecekleri konusunda bir fikir vermekti."

Program kapsamında kadın girişimci Seyyare Sungur tarafından "çikolata workshop" çalışması yapıldı.

Trabzon'un ilçelerinde yaşayan kadınların da katıldığı etkinlikte çikolatanın yapılışı uygulamalı gösterildi. Yapım aşamalarını dikkatle izleyen kadınlar, etkinlik sonunda kendi yaptıkları çikolataları tattı.

Çikolata yapmayı öğrenen Zehra Altun da güzel anlar yaşadığını ifade etti.

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Trabzon TTSO AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Yakup Karbuz TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu

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