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Kadınlar gece, otobüsten istedikleri yerde inebilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 15:01 | Son Güncelleme

 KOCAELİ Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Tahir Büyükakın, gençlerin 'Geceleri korkmadan evimize gitmek için istediğimiz yerde otobüsten inmek istiyoruz' önerisi üzerine, saat 22.00’den sonra kadınların istedikleri yerde otobüsten inmesi için talimat verdi.

Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Tahir Büyükakın, gençlerin 'Geceleri korkmadan evimize gitmek için istediğimiz yerde otobüsten inmek istiyoruz' önerisi üzerine, saat 22.00’den sonra kadınların istedikleri yerde otobüsten inmesi için talimat verdi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlenen ‘Kentleşme ve Mutlu Şehir’ konulu Kartepe Zirvesi’nde ‘Gençler Ne Düşünüyor?’ başlıklı oturum düzenlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın oturumda, üniversite öğrencileriyle buluştu. Öğrencilerin öneri ve görüşlerini dinleyen, gerekli çalışmaların yapılması için talimat veren Başkan Büyükakın, "Mutlu şehir güvenli şehirdir" dedi. Gençlerden gelen, 'Geceleri korkmadan evimize gitmek için istediğimiz yerde otobüsten inmek istiyoruz' önerisi üzerine Başkan Büyükakın, "Gece 22.00’den sonra kadınların istedikleri yerde otobüsten inmesi için arkadaşlarımıza gerekli talimatı veriyorum" diye konuştu.
Bir şehirde mutlu olmanın ilk şartlarından biri olarak güvenliğin başta geldiğini söyleyen Başkan Büyükakın, kadınların gece sokakta güvenle yürüyebildiği bir şehir için çalıştıklarını belirtti.

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