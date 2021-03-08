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Kadınlar Günü’nde eşi tarafından darp edilen kadın hastanelik oldu

08.03.2021 15:21 | Son Güncelleme:
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Kadınlar Günü’nde eşi tarafından darp edilen kadın hastanelik oldu

Karabük’te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde eşi tarafından şiddete uğrayan Derya D. hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. Ayhan-Derya D. çifti henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine gözü dönen kocası tarafından darp edilen kadının yüzünde ve kafasında morluklar oluştu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kocasından şiddet gören talihsiz kadın ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, kocası da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Ayhan D., işlemlerinin ardından polis merkezine götürüldü.

Yaşadığı olayın ardından müşahede altına alınan Derya D. tedavi sonrası polis ekipleri tarafından evine bırakılırken, 1 çocuk annesi kadının eşinden şikayetçi olacağı öğrenildi.

İHA

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