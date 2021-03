Kadınlar Günü şiirleri: Kısa Kadınlar Günü şiirleri kadınlara özel hissettirir

Analarımız, kardeşlerimiz, vatanı düşman işgalinden kurtaran emekçi, cefakâr ninelerimiz, başımızın tacıdır. Sadece bir gün değil her gün kadınların önemi vurgulanmalı, onların saçının teline bile zarar verilmemelidir. Bazen insanlar hayatındaki kadınlara anlatmak istediklerini şiirlerde bulur. Kadınlar Günü şiirleri de bunları göstermenin en iyi yoludur. Son dönemlerde özellikle sosyal medyada uzun ve kısa Kadınlar Günü şiirleri tercih ediliyor… **SEVGİLİYE KISA KADINLAR GÜNÜ ŞİİRLERİ… ** Ben seni çok sevdim



Sana o iki kelimelik cümleyi kurarken doğruyu söyledim

Yalandan hiç kimseye bunu yıllardır söyleyemedim

Belki çok büyük bi yanlışın içerisindeyim

Ama hayatımın en güzel günlerindeyim Sonu olacaktır bu kaçamak sevginin

Hayatını inan ki bozmak istemedim

Temiz duygularımı yeniden yeşerttin

Sanırım ben seni hakikaten çok sevdim? En çok da sana sarılmayı hayal ettim

İçine işlemeyi de nasıl becermişim?

Kalbime bir türlü söz dinletemedim

Kavuşmayı her an her saniye istedim... Kadınlar Günün kutlu olsun sevgilim…



Bir kere…



Karanlık çökünce başladı yine bendeki sen hissi

Boğazım düğüm düğüm, nasıl dayanacağım şimdi?

Yüreği yaralar, sensizlik belirtisi

Bir kere sarılsaydım geçer miydi sanki?

Aklımda düşünceler, aldı beni benden

Bağımsızlığını ilan etti, kalbimdeki hisler

Hataya zorladı, yaşayamadığım düşler

Bir kere öpseydim geçer miydi sanki? Seni bana vermedi bu zalim kader

Hasretlik çektim, içim içimi yer

Kavuşmak zormuş, ruhum sensiz neyler?

Bir kere sevseydim geçer miydi sanki? Büyük aşk…



Allah'a her gece dua ediyorum

Seni bana yazsın diye el açıyorum

Gözlerini düşünüp düşler kuruyorum

Dudaklarında huzur buluyorum Her an her dakika seni düşünüyorum

Çıkmazdayım, bunu ben de biliyorum

Olmazlar içerisinde bir umut arıyorum

Hayalinle yaşayıp, hâlime şükrediyorum Fotoğraflarına bakıp da avunuyorum

Bazı geceler, resmini öpüyorum

Aldığım tadı, tarif edemiyorum

Bu büyük aşkı, ben çok seviyorum... Deliler gibi aşığım ben sana



Aldığımız nefes bile haramdı

Kalbim sadece senin için çarptı

Bu aşk bize reva mıydı?

Hayat bizi kötü yerden yakaladı Duygusal açlığımı seninle doldurdum

Her sabah uyanıp, gülüşünde huzur buldum

Saçının tek teline kurban olurum

İnan ki sevgilim, sensiz ben yok olurum

Hazırım hayatımı adamaya sana

Bir ışık yaksan, koşarım kollarına

Ömrümün kalanını harcarım sana

Deliler gibi aşığım ben sana Diye…



Seni kaderime yazmak isterdim;

Ömrümüz bir olsun diye,

Ateşini içimde hissetmek isterdim;

Bendeki sen ateşiyle birleşip dünyaları yaksın diye, Gülüşünü her an görmek isterdim;

İçimdeki bu yangın sönsün diye,

Sana her saniye dokunmak isterdim;

Yaşadığım heyecanı görürsün diye, Habersizce çıkıp gelmek isterdim;

Yüzündeki mutluluğu göreyim diye,

Âlemin içinde haykırmak isterdim;

Seni çok seviyorum diye.. Dur yüreğim



Üstüme buz gibi ayaz vuruyor

Gecelerce aklımdan hiç çıkmıyor

Kalbim sanki onunlaymış gibi atıyor

Dur yüreğim, yapma! Oynama aklımla... İmkânsızı yaşıyoruz şu zamanda

Görmesem de onu hissediyorum tüm varlığımla

Yanımda olsa sarardım sımsıkı kollarımla

Dur yüreğim, yapma! Oynama aklımla... Günden güne işliyor içime hissiyatı

Sanki onunla yaşıyorum şu amansız hayatı

Zor olanı seçtik, mahvettik gidişatı

Dur yüreğim, yapma! Oynama aklımla... Gözleriyle, gülüşüyle, neşesiyle aldı beni bi hâller

Düşünmeye başlayalı ne gam kaldı, ne keder

Kalbimi ısıtan sözleri dünyalara bedel

Dur yüreğim, yapma! Oynama aklımla...

Göçmen kuş



Göçmen kuşlar gibi

Kalabalık uçar, lakin tek başına kanat çırpar, şu hayatta insan

Dünyaya gelir gelmez gözlerini açtığı o ilk an

Başlar etrafta tatlı bir heyecan Küçükken daha bir sevimli olur insan denen hayvan

Büyüyünce de hayatın acısıyla tanışır

Kötülükleriyle de topluma karışır Kadına, hayvana, ağaca, suya

Dokunmasa böyle kutsal varlıklara

Olduğu gibi değer vermek lazım her canlıya

Kalp kırmayıp, güzelce davranmak gerek yaradanın yarattığına Keşke sadece kuş olaydık,

Göç edip yalnızca kanat çırpaydık

Kötülük nedir bilmeyeydik Göçmen kuşlara inat yurdumuzda doyasıya uçaydık

Lakin olmadı, bunu da yapamadık

Her zaman daha fazlası için birbirimizi boğazladık Hayatta hep vardı kötü de kötülük de

Yoksa nasıl olacaktı değeri iyinin de iyiliğin de

Toplumdaki en küçük canlı, temelinde

Yapışır; sarar, güzel olanı güzelliğiyle... Nefesim kesiliyor…



Kalbime bir türlü söz geçiremiyorum

Aklımı kaybettim, mahcup oluyorum

Bedeninde sanki huzur buluyorum

Seni düşününce kendime geliyorum Bu yalan dünyaya gelmeseydik eğer

Ruhunu arardım, inan ki buna değer

Seni sevmek dünyalara bedel

Aşkınla çarpan kalbim, bir tek seni ister

Gireceksin elbet bir gün hayatıma

Hayalinle yaşıyorum, attığım her adımda

Sana sahip olduğum o ilk an var ya

Nefesim kesiliyor her hatırlayışımda… Ruhum



Yanlış yerde, yanlış zamanda doğduk

Birbirimizin çok uzağında olduk

Amansız bir sevdaya tutulduk,

Gel ruhum, vazgeç benden Aklıma girip de alma başımı lütfen

Yüreğime söz geçiremem, karşımda sen varken,

Neşe dolusun sevgilim, uzatma istersen

Gel ruhum, vazgeç benden Aynı duyguları yaşadık, güzel hisler paylaştık

Seni bana imkânsız kılan, birçok sorunla karşılaştık

Şu hayatta yanlış zamanda tanıştık

Gel ruhum, vazgeç benden Sen de kim oluyorsun?



Bana anlayamadığım bir ilham veriyorsun

Aşkınla sözcüklere dans ettiriyorsun,

Yaşayamadığım duyguları tattırıyorsun

Söylesene be kadın, sen de kim oluyorsun? Bodoslama daldın, sakin hayatıma

Hiç de yoktu aklımda, ne aşk ne de bağlanma

Sensizlik çok kötüymüş gibi yalvartma

Söylesene be kadın, sen de kim oluyorsun? Şimdi öyle hiçbir şey olmamış gibi davranma

Mahvettin hayatımı, tek bir bakışınla

Gül cemalini her hatırlayışımda

Aşkını görüyorum her nefes alışımda...

Tek tanem…



Gülüşüyle huzur bulduğum

Sıcaklığıyla kavrulduğum

Aşkıyla yanıp tutuştuğum

Tek tanem, sensin benim avunduğum Gözlerinde hapsolduğum

Aşkına esir olduğum

Gecelerce düşündüğüm

Tek tanem, sensin benim avunduğum Umutsuzluk çukuru



Kalbini yerinden sökecek kadar sevme kimseyi…

Açma kapılarını ardına kadar…

Hep bir hayalin olsun,

Fakat hayal dünyasında yaşamak ise gelip geçici bir heves olarak dursun... Kalbine dikkat et lütfen...

Her zaman bulunamayabilir elbet,

Atışlarını hızlandıracak kadar büyük bir şehvet! O yüzden, kalbini yerinden sökecek kadar sevme kimseyi…

Aşk, ben geliyorum demez asla,

Utangaç bakışlarla kapıyı tıklatsa ne ala... Öyle ansızın düşer o kor, kalbe bir anda;

Ve sen hiç beklemediğin bir zamanda,

Düşersin umutsuzluğun en derin çukuruna... Yangın Ömrümüz eder mi acaba vefa

Seni bana yazar mı hiç kurban olduğum Allah

Mademki düştük biz bu kara sevdaya

O zaman çıkalım ikimiz de sonu olmayan bu yola Sözlerinle içimi fena halde yaktın

Sen bi gülüşünle beni benden aldın

Sevda denen uçsuz çukura attın

Yaşamak bu değil ki; beni sensiz bıraktın

Maalesef düşündüm gecelerce seni

Ateş olup yandı, vücudumun her teni

Saklı kalmalıydı, sevdamızın dili

Söndüremez kimse bu yangını, ateşi... Yerin yedi kat dibindeyim



Gece olunca aklıma giriyorsun…

Kendime çok şaşırıyorum, sahi bunu nasıl yapıyorsun?

Ruhumu bedenine esir ediyorsun

Yaşanmışlıkları bana sen unutturuyorsun Sihirli bir değnek gibi sözlerin

Aklımı başımdan aldı her bir hareketin

Ulemaya sorsam, kesin tökezlerim

Kimse bilmez ama inan ki çok dertliydim Haykıramadığım bazı düşlerim

Karşıma çıktı işte, gayrı ben neyleyim?

Rüyalarına girsem, yeter mi sevgilim?

Kayboluyorum, yerin yedi kat dibindeyim Yüzüm gülüyor…



Yaşadıklarımız bize şaka geliyor

Tarif edilmez hisler, akıl ermiyor

Düşününce her şeyi güzel geliyor

Ömrümde ilk defa yüzüm gülüyor Çevreye aldırma, bilen biliyor

Gözümüz görmese de kalpler atıyor

Bir araya gelmesek de dostlar biliyor

Ömrümde ilk defa yüzüm gülüyor Sevenin halini, seven biliyor

Anlatılmaz ki hasret, çeken biliyor

Kavuşmaya çalışan kalpler biliyor

Ömrümde ilk defa yüzüm gülüyor

KISA KADINLAR GÜNÜ ŞİİRLERİ



NECİP FAZIL KISAKÜREK



Kadından, Kendisinde olmayanı isteriz Hasret yerinde kalır, ve biz çekip gideriz. CEMAL SÜREYA



Bir kadını ortadan ikiye böl... Yarısı annedir, Yarısı çocuk, Yarısı sevgili Yarısı aşk... Duyanlar bunu bilmez, Görenler anlamaz bunu! Yarısı rivayettir, Yarısı gece. KADIN (Nazım HİKMET)



Kimi der ki kadın uzun kış gecelerinde yatmak içindir. Kimi der ki kadın yeşil bir Harman yerinde dokuz zilli Köçek gibi oynatmak içindir. Kimi der ki ayalimdir. Boynumda taşıdığım vebalimdir. Kimi der ki hamur yoğuran. Ne o, ne bu, ne döşek, ne köçek, ne ayal, ne vebal. O benim kollarım, bacaklarım. Yavrum, annem, karım, kız kardeşim hayat arkadaşımdır. ÖZDEMİR ASAF



Bir kadının dudaklarında değildir aşk. Bedeninde hiç değildir. Aşk, kadının göz kapaklarındadır. Kadın, göz kapaklarında saklar o adamı. Ne kadar yanarsa yansın canı, ağlayamaz bazen. Sımsıkı yumar gözlerini. Adam hep orda kalır. Kadın, asla bırakmaz adamı. Kadın, asla vazgeçmez ondan. ATİLLA İLHAN



Ne kadınlar sevdim zaten yoktular