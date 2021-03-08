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Kadınlar Günü şiirleri: Kısa Kadınlar Günü şiirleri kadınlara özel hissettirir

08.03.2021 07:33 | Son Güncelleme:
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Kadınlar Günü şiirleri: Kısa Kadınlar Günü şiirleri kadınlara özel hissettirir

Hâlâ maalesef kadına şiddetin yaşandığı günümüzde 8 Mart Kadınlar günü şiirleri, kadınlara verilen önemi en iyi anlatan yöntemlerdendir. Uzun, kısa ve anlamlı 8 Mart Kadınlar Günü şiirleri, kadınlara kendilerini özel hissettirmeye yarıyor.

Analarımız, kardeşlerimiz, vatanı düşman işgalinden kurtaran emekçi, cefakâr ninelerimiz, başımızın tacıdır. Sadece bir gün değil her gün kadınların önemi vurgulanmalı, onların saçının teline bile zarar verilmemelidir. Bazen insanlar hayatındaki kadınlara anlatmak istediklerini şiirlerde bulur. Kadınlar Günü şiirleri de bunları göstermenin en iyi yoludur. Son dönemlerde özellikle sosyal medyada uzun ve kısa Kadınlar Günü şiirleri tercih ediliyor…

**SEVGİLİYE KISA KADINLAR GÜNÜ ŞİİRLERİ…

**

Ben seni çok sevdim

Sana o iki kelimelik cümleyi kurarken doğruyu söyledim
Yalandan hiç kimseye bunu yıllardır söyleyemedim
Belki çok büyük bi yanlışın içerisindeyim
Ama hayatımın en güzel günlerindeyim

Sonu olacaktır bu kaçamak sevginin
Hayatını inan ki bozmak istemedim
Temiz duygularımı yeniden yeşerttin
Sanırım ben seni hakikaten çok sevdim?

En çok da sana sarılmayı hayal ettim
İçine işlemeyi de nasıl becermişim?
Kalbime bir türlü söz dinletemedim
Kavuşmayı her an her saniye istedim...

Kadınlar Günün kutlu olsun sevgilim…

Bir kere…

Karanlık çökünce başladı yine bendeki sen hissi
Boğazım düğüm düğüm, nasıl dayanacağım şimdi?
Yüreği yaralar, sensizlik belirtisi
Bir kere sarılsaydım geçer miydi sanki?

Aklımda düşünceler, aldı beni benden
Bağımsızlığını ilan etti, kalbimdeki hisler
Hataya zorladı, yaşayamadığım düşler
Bir kere öpseydim geçer miydi sanki?

Seni bana vermedi bu zalim kader
Hasretlik çektim, içim içimi yer
Kavuşmak zormuş, ruhum sensiz neyler?
Bir kere sevseydim geçer miydi sanki?

Büyük aşk…

Allah'a her gece dua ediyorum
Seni bana yazsın diye el açıyorum
Gözlerini düşünüp düşler kuruyorum
Dudaklarında huzur buluyorum

Her an her dakika seni düşünüyorum
Çıkmazdayım, bunu ben de biliyorum
Olmazlar içerisinde bir umut arıyorum
Hayalinle yaşayıp, hâlime şükrediyorum

Fotoğraflarına bakıp da avunuyorum
Bazı geceler, resmini öpüyorum
Aldığım tadı, tarif edemiyorum
Bu büyük aşkı, ben çok seviyorum...

Kadınlar Günü şiirleri: Kısa Kadınlar Günü şiirleri kadınlara özel hissettirir

Deliler gibi aşığım ben sana

Aldığımız nefes bile haramdı
Kalbim sadece senin için çarptı
Bu aşk bize reva mıydı?
Hayat bizi kötü yerden yakaladı

Duygusal açlığımı seninle doldurdum
Her sabah uyanıp, gülüşünde huzur buldum
Saçının tek teline kurban olurum
İnan ki sevgilim, sensiz ben yok olurum

Hazırım hayatımı adamaya sana
Bir ışık yaksan, koşarım kollarına
Ömrümün kalanını harcarım sana
Deliler gibi aşığım ben sana

Diye…

Seni kaderime yazmak isterdim;
Ömrümüz bir olsun diye,
Ateşini içimde hissetmek isterdim;
Bendeki sen ateşiyle birleşip dünyaları yaksın diye,

Gülüşünü her an görmek isterdim;
İçimdeki bu yangın sönsün diye,
Sana her saniye dokunmak isterdim;
Yaşadığım heyecanı görürsün diye,

Habersizce çıkıp gelmek isterdim;
Yüzündeki mutluluğu göreyim diye,
Âlemin içinde haykırmak isterdim;
Seni çok seviyorum diye..

Dur yüreğim

Üstüme buz gibi ayaz vuruyor
Gecelerce aklımdan hiç çıkmıyor
Kalbim sanki onunlaymış gibi atıyor
Dur yüreğim, yapma! Oynama aklımla...

İmkânsızı yaşıyoruz şu zamanda
Görmesem de onu hissediyorum tüm varlığımla
Yanımda olsa sarardım sımsıkı kollarımla
Dur yüreğim, yapma! Oynama aklımla...

Günden güne işliyor içime hissiyatı
Sanki onunla yaşıyorum şu amansız hayatı
Zor olanı seçtik, mahvettik gidişatı
Dur yüreğim, yapma! Oynama aklımla...

Gözleriyle, gülüşüyle, neşesiyle aldı beni bi hâller
Düşünmeye başlayalı ne gam kaldı, ne keder
Kalbimi ısıtan sözleri dünyalara bedel
Dur yüreğim, yapma! Oynama aklımla...

Kadınlar Günü şiirleri: Kısa Kadınlar Günü şiirleri kadınlara özel hissettirir

Göçmen kuş

Göçmen kuşlar gibi
Kalabalık uçar, lakin tek başına kanat çırpar, şu hayatta insan
Dünyaya gelir gelmez gözlerini açtığı o ilk an
Başlar etrafta tatlı bir heyecan

Küçükken daha bir sevimli olur insan denen hayvan
Büyüyünce de hayatın acısıyla tanışır
Kötülükleriyle de topluma karışır

Kadına, hayvana, ağaca, suya
Dokunmasa böyle kutsal varlıklara
Olduğu gibi değer vermek lazım her canlıya
Kalp kırmayıp, güzelce davranmak gerek yaradanın yarattığına

Keşke sadece kuş olaydık,
Göç edip yalnızca kanat çırpaydık
Kötülük nedir bilmeyeydik

Göçmen kuşlara inat yurdumuzda doyasıya uçaydık
Lakin olmadı, bunu da yapamadık
Her zaman daha fazlası için birbirimizi boğazladık

Hayatta hep vardı kötü de kötülük de
Yoksa nasıl olacaktı değeri iyinin de iyiliğin de
Toplumdaki en küçük canlı, temelinde
Yapışır; sarar, güzel olanı güzelliğiyle...

Nefesim kesiliyor…

Kalbime bir türlü söz geçiremiyorum
Aklımı kaybettim, mahcup oluyorum
Bedeninde sanki huzur buluyorum
Seni düşününce kendime geliyorum

Bu yalan dünyaya gelmeseydik eğer
Ruhunu arardım, inan ki buna değer
Seni sevmek dünyalara bedel
Aşkınla çarpan kalbim, bir tek seni ister

Gireceksin elbet bir gün hayatıma
Hayalinle yaşıyorum, attığım her adımda
Sana sahip olduğum o ilk an var ya
Nefesim kesiliyor her hatırlayışımda…

Ruhum

Yanlış yerde, yanlış zamanda doğduk
Birbirimizin çok uzağında olduk
Amansız bir sevdaya tutulduk,
Gel ruhum, vazgeç benden

Aklıma girip de alma başımı lütfen
Yüreğime söz geçiremem, karşımda sen varken,
Neşe dolusun sevgilim, uzatma istersen
Gel ruhum, vazgeç benden

Aynı duyguları yaşadık, güzel hisler paylaştık
Seni bana imkânsız kılan, birçok sorunla karşılaştık
Şu hayatta yanlış zamanda tanıştık
Gel ruhum, vazgeç benden

Kadınlar Günü şiirleri: Kısa Kadınlar Günü şiirleri kadınlara özel hissettirir

Sen de kim oluyorsun?

Bana anlayamadığım bir ilham veriyorsun
Aşkınla sözcüklere dans ettiriyorsun,
Yaşayamadığım duyguları tattırıyorsun
Söylesene be kadın, sen de kim oluyorsun?

Bodoslama daldın, sakin hayatıma
Hiç de yoktu aklımda, ne aşk ne de bağlanma
Sensizlik çok kötüymüş gibi yalvartma
Söylesene be kadın, sen de kim oluyorsun?

Şimdi öyle hiçbir şey olmamış gibi davranma
Mahvettin hayatımı, tek bir bakışınla
Gül cemalini her hatırlayışımda
Aşkını görüyorum her nefes alışımda...

Tek tanem…

Gülüşüyle huzur bulduğum
Sıcaklığıyla kavrulduğum
Aşkıyla yanıp tutuştuğum
Tek tanem, sensin benim avunduğum

Gözlerinde hapsolduğum
Aşkına esir olduğum
Gecelerce düşündüğüm
Tek tanem, sensin benim avunduğum

Umutsuzluk çukuru

Kalbini yerinden sökecek kadar sevme kimseyi…
Açma kapılarını ardına kadar…
Hep bir hayalin olsun,
Fakat hayal dünyasında yaşamak ise gelip geçici bir heves olarak dursun...

Kalbine dikkat et lütfen...
Her zaman bulunamayabilir elbet,
Atışlarını hızlandıracak kadar büyük bir şehvet!

O yüzden, kalbini yerinden sökecek kadar sevme kimseyi…
Aşk, ben geliyorum demez asla,
Utangaç bakışlarla kapıyı tıklatsa ne ala...

Öyle ansızın düşer o kor, kalbe bir anda;
Ve sen hiç beklemediğin bir zamanda,
Düşersin umutsuzluğun en derin çukuruna...

Kadınlar Günü şiirleri: Kısa Kadınlar Günü şiirleri kadınlara özel hissettirir

Yangın

Ömrümüz eder mi acaba vefa
Seni bana yazar mı hiç kurban olduğum Allah
Mademki düştük biz bu kara sevdaya
O zaman çıkalım ikimiz de sonu olmayan bu yola

Sözlerinle içimi fena halde yaktın
Sen bi gülüşünle beni benden aldın
Sevda denen uçsuz çukura attın
Yaşamak bu değil ki; beni sensiz bıraktın

Maalesef düşündüm gecelerce seni
Ateş olup yandı, vücudumun her teni
Saklı kalmalıydı, sevdamızın dili
Söndüremez kimse bu yangını, ateşi...

Yerin yedi kat dibindeyim

Gece olunca aklıma giriyorsun…
Kendime çok şaşırıyorum, sahi bunu nasıl yapıyorsun?
Ruhumu bedenine esir ediyorsun
Yaşanmışlıkları bana sen unutturuyorsun

Sihirli bir değnek gibi sözlerin
Aklımı başımdan aldı her bir hareketin
Ulemaya sorsam, kesin tökezlerim
Kimse bilmez ama inan ki çok dertliydim

Haykıramadığım bazı düşlerim
Karşıma çıktı işte, gayrı ben neyleyim?
Rüyalarına girsem, yeter mi sevgilim?
Kayboluyorum, yerin yedi kat dibindeyim

Yüzüm gülüyor…

Yaşadıklarımız bize şaka geliyor
Tarif edilmez hisler, akıl ermiyor
Düşününce her şeyi güzel geliyor
Ömrümde ilk defa yüzüm gülüyor

Çevreye aldırma, bilen biliyor
Gözümüz görmese de kalpler atıyor
Bir araya gelmesek de dostlar biliyor
Ömrümde ilk defa yüzüm gülüyor

Sevenin halini, seven biliyor
Anlatılmaz ki hasret, çeken biliyor
Kavuşmaya çalışan kalpler biliyor
Ömrümde ilk defa yüzüm gülüyor

KISA KADINLAR GÜNÜ ŞİİRLERİ

NECİP FAZIL KISAKÜREK

Kadından,

Kendisinde olmayanı isteriz

Hasret yerinde kalır,

ve biz çekip gideriz.

CEMAL SÜREYA

Bir kadını ortadan ikiye böl...

Yarısı annedir,

Yarısı çocuk,

Yarısı sevgili

Yarısı aşk...

Duyanlar bunu bilmez,

Görenler anlamaz bunu!

Yarısı rivayettir,

Yarısı gece.

KADIN (Nazım HİKMET)

Kimi der ki kadın uzun kış gecelerinde yatmak içindir. Kimi der ki kadın yeşil bir Harman yerinde dokuz zilli Köçek gibi oynatmak içindir. Kimi der ki ayalimdir. Boynumda taşıdığım vebalimdir. Kimi der ki hamur yoğuran. Ne o, ne bu, ne döşek, ne köçek, ne ayal, ne vebal. O benim kollarım, bacaklarım. Yavrum, annem, karım, kız kardeşim hayat arkadaşımdır.

ÖZDEMİR ASAF

Bir kadının dudaklarında değildir aşk.

Bedeninde hiç değildir.

Aşk, kadının göz kapaklarındadır.

Kadın, göz kapaklarında saklar o adamı.

Ne kadar yanarsa yansın canı, ağlayamaz bazen.

Sımsıkı yumar gözlerini.

Adam hep orda kalır.

Kadın, asla bırakmaz adamı.

Kadın, asla vazgeçmez ondan.

ATİLLA İLHAN

Ne kadınlar sevdim zaten yoktular

Yağmur giyerlerdi sonbaharla bir

Azıcık okşasam sanki çocuktular

Bıraksam korkudan gözleri sislenir

Ne kadınlar sevdim zaten yoktular

Böyle bir sevmek görülmemiştir

Hayır sanmayın ki beni unuttular

Hâlâ arasıra mektupları gelir

Gerçek değildiler birer umuttular

Eski bir şarkı belki bir şiir

Ne kadınlar sevdim zaten yoktular

Böyle bir sevmek görülmemiştir

Yalnızlıklarımda elimden tuttular

Uzak fısıltıları içimi ürpertir

Sanki gökyüzünde bir buluttular

Nereye kayboldular şimdi kimbilir

Ne kadınlar sevdim zaten yoktular

Böyle bir sevmek görülmemiştir"

NAZIM HİKMET (HOŞ GELDİN KADINIM)

Hoş geldin kadınım benim hoş geldin

Yorulmuşsundur;

Nasıl etsemde yıkasam ayacıklarını

Ne gül suyum ne gümüş legenim var,

Susamışsındır;

Buzlu şerbetim yok ki ikram edeyim

Acıkmışsındır;

Beyaz ketenli örtülü sofralar kuramam

Memleket gibi yoksuldur odam.

Hoş geldin kadınım benim hoş geldin

Ayağını bastın odama

Kırk yıllık beton, çayır çimen şimdi

Güldün,

Güller açıldı penceremin demirlerinde

Ağladın,

Avuçlarıma döküldü inciler

Gönlüm gibi zengin

Hürriyet gibi aydınlık oldu odam...

Hoş geldin kadınım benim hoş geldin

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ (Nazım HİKMET)

Bugün Dünya Kadınlar günü. Unutulmamalı dünü, bugünü. Sevgi ve şefkat gösterelim. Koruyalım geleceğin küçüğünü. Türk kadını çalışır, emekçidir. Yalanları hiç olmaz gerçekçidir. Her zaman kıymet bilinmeli. Bugün Dünya Kadınlar günüdür. Kadınlar çileyi çok çeker. Gönüllere sevgi tohumları eker. Dilleri bal, pekmez sanki şeker. Bugün Dünya Kadınlar günüdür. Kavgaya hayır, istemezler eziyet. Hiç birinde yok ne kin, ne kötü niyet. Her birinde var pek çok büyük marifet. Bugün dünya kadınlar günüdür.


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Dünya Kadınlar Günü

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