HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kadınlar Günü’nde erkek arkadaşı tarafından darp edildi

Kadınlar Günü’nde erkek arkadaşı tarafından darp edildi

08.03.2021 21:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da bir kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında darp edildi.

Bursa’da bir kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında darp edildi. Yaşananlar kameralara yansırken, şikayetçi olan genç kadının sevgilisine uzaklaştırma kararı verildi.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Şehit Dursun Acar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile seyir halinde olan çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sürücü, cadde ortasında aracı durdurup kız arkadaşını araçtan indirdi. Şahıs genç kızı darp etmeye başlarken, çevredeki esnaf araya girdi. Çift daha sonra otomobile binip olay yerinden ayrıldı. Genç kadının darp edilmesi ve saçından sürüklenmesi çevredeki kameralara da yansıdı. Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, genç kadının şikayeti üzerine ifadesi alınan şüpheli için uzaklaştırma kararı verildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekipler seferber oldu! 17 kök 'tülüşah' korumaya alındı Ekipler seferber oldu! 17 kök 'tülüşah' korumaya alındı
Gazeteci Levent Gültekin kimdir?Gazeteci Levent Gültekin kimdir?
Alak suresinin meali ve faziletleriAlak suresinin meali ve faziletleri
1/

En Çok Okunan Haberler

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Doktoru açıkladı! Kötü haber...

Doktoru açıkladı! Kötü haber...

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

Mars'tan gelen görüntü şoke etti!

Mars'tan gelen görüntü şoke etti!

İç çamaşırlı pozuyla sitem etti! 'İmajımın erotize edilmesini...'

İç çamaşırlı pozuyla sitem etti! 'İmajımın erotize edilmesini...'

Çiçekçi kadının kızının, Oxford'da eğitim görmediği ortaya çıktı

Çiçekçi kadının kızının, Oxford'da eğitim görmediği ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 6 Mart koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 6 Mart koronavirüs tablosu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Başörtülü öğrenciyi okula almadıkları iddia edilmişti! Açığa alındılar

Başörtülü öğrenciyi okula almadıkları iddia edilmişti! Açığa alındılar

Şaşkına çeviren olay! 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak

Şaşkına çeviren olay! 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak

92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu, boğarak öldürdü!

92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu, boğarak öldürdü!

Diğer Haberler

Bakan Koca'dan Rasim Öztekin paylaşımı

Bakan Koca'dan Rasim Öztekin paylaşımı

Rasim Öztekin neden öldü? Rasim Öztekin hayatını kaybetti!

Rasim Öztekin ölüm nedeni

Beton mikseri 20 metreden uçtu, sürücü öldü

20 metreden uçtu! Korkunç kaza

Rasim Öztekin kimdir, kaç yaşında, nereli? Rasim Öztekin'in hastalığı neydi?

Rasim Öztekin kimdir?

Son Dakika: 8 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 8 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Rasim Öztekin'in sağlık durumu nasıl? Rasim Öztekin'in doktoru açıkladı!

Rasim Öztekin son durum!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.