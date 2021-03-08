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Kadınlar Günü’nde eşi tarafından darp edilen kadın hastanelik oldu

08.03.2021 15:18 | Son Güncelleme:
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Kadınlar Günü’nde eşi tarafından darp edilen kadın hastanelik oldu

Karabük’te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde eşi tarafından şiddete uğrayan Derya D.

Karabük’te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde eşi tarafından şiddete uğrayan Derya D. hastanelik oldu.
Edinilen bilgiye göre olay, Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. Ayhan-Derya D. çifti henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine gözü dönen kocası tarafından darp edilen kadının yüzünde ve kafasında morluklar oluştu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kocasından şiddet gören talihsiz kadın ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, kocası da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Ayhan D., işlemlerinin ardından polis merkezine götürüldü.
Yaşadığı olayın ardından müşahede altına alınan Derya D. tedavi sonrası polis ekipleri tarafından evine bırakılırken, 1 çocuk annesi kadının eşinden şikayetçi olacağı öğrenildi.

Kadınlar Günü’nde eşi tarafından darp edilen kadın hastanelik oldu

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