Kadınlar Günü’nde kadınlar bilgilendi

Clas Medya, The Hunger ve Eskişehir Özel Ümit Hastanelerinin ortaklaşa düzenlediği Kadınlar Günü Etkinliği Cassaba Modern’de The Hunger’da gerçekleştirildi.

Etkinlikte; Özel Ümit Hastaneleri Kadın Sağlığı ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Seda Deniz Işıklar, Rahim Ağzı Kanseri ve Meme Kanser hakkında bilgi verdi.

HER AY KONTROL EDİN

Meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu belirten Op. Dr. Seda Deniz Işıklar, “Kadınların belli aralıklarla memelerini kontrol etmeleri gerekiyor, kontrol meme kanserinin ileri aşamalara gelmeden fark etmenin ilk adımıdır. Ayda 1 kez adet başlangıcından 5-7 gün sonra düzenli olarak elle kontrol yapılmalı. Koltuk altında kitle, boyut şekil değişikliği, meme başından gelen akıntı, meme başının renk değişikliği gibi belirtilere dikkat etmek gerekir” ifadelerini kullandı. 20 ile 40 yaş arası 1-3 yılda bir 40 yaş ve sonrasında ise yılda 1 kere doktor muayenesi yapılması gerektiğine dikkat çeken Dr. Işıklar, erken tanı sayesinde meme kanserlerinde koruyucu cerrahinin şansının arttığını kaydetti.

CİNSEL YOLLA BULAŞIYOR

Rahim ağzı kanserlerinin de kadınlarda en sık görülen 2. Kanser türü olduğuna dikkat çeken Doktor Işıklar, bu kanser türünün yüzde 98 oranında HPV virüsü ile bağlantılı olduğunu belirtti. HPV virüsünün belirti göstermediğine dikkat çeken Dr. Seda Deniz Işıklar, “Bu oldukça bulaşıcı bir virüstür, çoğu kadında vücut savunma sistemi ile karşılaştığı virüsü yener, bu virüs cinsel yolla bulaşır” şeklinde konuştu. Kanserlerden korunmanın en doğru yolunun doktor kontrollerini aksatmamak olduğuna dikkat çeken Dr. Işıklar, erken fark edilen kanserlerin tedavi şansının çok yüksek olduğunu belirtti.