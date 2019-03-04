HABER

Kadınlar Günü’nde kadınlar bilgilendi

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.03.2019 12:15 | Son Güncelleme

Clas Medya, The Hunger ve Eskişehir Özel Ümit Hastanelerinin ortaklaşa düzenlediği Kadınlar Günü Etkinliği Cassaba Modern’de The Hunger’da gerçekleştirildi.Etkinlikte; Özel Ümit Hastaneleri Kadın Sağlığı ve Doğum Uzmanı Op.

Kadınlar Günü’nde kadınlar bilgilendi

Clas Medya, The Hunger ve Eskişehir Özel Ümit Hastanelerinin ortaklaşa düzenlediği Kadınlar Günü Etkinliği Cassaba Modern’de The Hunger’da gerçekleştirildi.
Etkinlikte; Özel Ümit Hastaneleri Kadın Sağlığı ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Seda Deniz Işıklar, Rahim Ağzı Kanseri ve Meme Kanser hakkında bilgi verdi.
HER AY KONTROL EDİN
Meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu belirten Op. Dr. Seda Deniz Işıklar, “Kadınların belli aralıklarla memelerini kontrol etmeleri gerekiyor, kontrol meme kanserinin ileri aşamalara gelmeden fark etmenin ilk adımıdır. Ayda 1 kez adet başlangıcından 5-7 gün sonra düzenli olarak elle kontrol yapılmalı. Koltuk altında kitle, boyut şekil değişikliği, meme başından gelen akıntı, meme başının renk değişikliği gibi belirtilere dikkat etmek gerekir” ifadelerini kullandı. 20 ile 40 yaş arası 1-3 yılda bir 40 yaş ve sonrasında ise yılda 1 kere doktor muayenesi yapılması gerektiğine dikkat çeken Dr. Işıklar, erken tanı sayesinde meme kanserlerinde koruyucu cerrahinin şansının arttığını kaydetti.
CİNSEL YOLLA BULAŞIYOR
Rahim ağzı kanserlerinin de kadınlarda en sık görülen 2. Kanser türü olduğuna dikkat çeken Doktor Işıklar, bu kanser türünün yüzde 98 oranında HPV virüsü ile bağlantılı olduğunu belirtti. HPV virüsünün belirti göstermediğine dikkat çeken Dr. Seda Deniz Işıklar, “Bu oldukça bulaşıcı bir virüstür, çoğu kadında vücut savunma sistemi ile karşılaştığı virüsü yener, bu virüs cinsel yolla bulaşır” şeklinde konuştu. Kanserlerden korunmanın en doğru yolunun doktor kontrollerini aksatmamak olduğuna dikkat çeken Dr. Işıklar, erken fark edilen kanserlerin tedavi şansının çok yüksek olduğunu belirtti.

Kadınlar Günü’nde kadınlar bilgilendi

Gören şaşıp kaldı! Isınması için içeri aldılar, bakın o ne yaptı!Gören şaşıp kaldı! Isınması için içeri aldılar, bakın o ne yaptı!
Şehir Hastanesi yüzde 90 doluluğa ulaştıŞehir Hastanesi yüzde 90 doluluğa ulaştı
Küçük Valentina Ordu’da sağlığına kavuştuKüçük Valentina Ordu’da sağlığına kavuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

ABD skandal kararı resmen açıkladı! Bugün birleşiyor!

ABD skandal kararı resmen açıkladı! Bugün birleşiyor!

Rıdvan Dilmen'den müthiş şampiyonluk iddiası!

Rıdvan Dilmen'den müthiş şampiyonluk iddiası!

'Ey Fatih Terim! İki tane yarma aldın...'

'Ey Fatih Terim! İki tane yarma aldın...'

Son dakika! ABD'de hortum felaketi: En az 22 ölü

Son dakika! ABD'de hortum felaketi: En az 22 ölü

Herkesin gözü ondaydı! Kararını canlı yayında açıkladı

Herkesin gözü ondaydı! Kararını canlı yayında açıkladı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Sağlık Bakanı'ndan 'ilaç' açıklaması

Sağlık Bakanı'ndan 'ilaç' açıklaması

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık Bakanı'ndan 'salgın' açıklaması

Sağlık Bakanı'ndan 'salgın' açıklaması

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor! Avrupa'nın en büyüğü...

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Sağlık Bakanı: 41 ilaçta arz sıkıntısı bu hafta son bulacak

Sağlık Bakanı'ndan 'ilaç' açıklaması

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Propolis tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

Bakan Selçuk duyurdu! SMA hastaları ilaçlarını bugünden itibaren alabilecek

İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.