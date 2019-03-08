Kadınlar gününde kadınlara özel Potlaç Kooperatifi açıldı

Potlaçlı kadınların da izleyici olarak katıldığı meclis toplantısında konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, kadınları kutlayarak “Kooperatifiniz hayırlı olsun” dedi. Beş yıl içerisinde Potlaç dahil olmak üzere başarılı projelerin hayata geçirildiğini hatırlatan Nuhoğlu, “Potlaç da dahil olmak üzere çok güzel projelere imza attık. Ben bu süreç ile gurur duyuyorum. Benim hayatımda gurur verici bir beş yıl geçti. Sizlerin de aynı mutluluğu yaşadığını biliyorum. Bütün projelerde emeğimiz var emeğiniz var” diye konuştu.

Kadıköy Belediyesi kadınların ürettiği her şeyi sergileyebileceği 9 dükkanlı Potlaç Pasajını kadınlara tahsis etti. Kadıköy Belediye Başkanı Aykut Nuhoğlu’nun açılışını yaptığı kooperatife birçok kadın katıldı. 2015 yılında kadınların belediyeden talep etmesiyle kurulan Potlaç Kadın Dayanışma Ağı verilen desteklerden duydukları memnuniyetleri dile getirdiler.

İSTANBUL, (DHA) -Kadıköy Belediyesi tarafından kadınlara tahsis edilen Potlaç Kadın Kooperatifi, Kadıköy Belediye Başkanı Aykut Nuhoğlu’nun da katılımıyla açıldı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde açılan etkinliğe kadınlar kadar erkekler de yoğun ilgi gösterdi.

TEZGAHTAN KOOPERATİFE DAYANIŞMA İLE GEÇTİLER

İlk olarak Moda’da “Potlaç Kadın El Emeği Satış Noktası”nda el emeği ve göz nuru ürünlerini sergileyen Potlaçlı kadınlar, daha sonra Caddebostan Kültür Merkezi'nde açılan Potlaç Dükkan'da da ürünlerini satışa çıkardı. Yazın Moda'da kışın ise Potlaç Dükkan'da dayanışmanın en güzel örneklerinden birinin gösterildiği projede Potlaç Atölye’nin de açılmasıyla kadınlar birbirleriyle kalıcı bağlar kurdu. Kadınların kalıcı bağlar kurmasının sonuçlarından biri olarak Potlaç Kadın kooperatifi fikri doğdu. 2019 başında Potlaç Kooperatif Girişimine hız veren kadınlar Şubat ayında “Potlaç Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi”ni kurdu.Kadıköy Belediyesi tarafından 2015 yılında kadınlarla yaptığı toplantıda kadınlardan gelen talepler üzerine oluşturulan Kadın Dayanışma Ağı Potlaç, bugün bin 50 kadına ulaştı.

BELEDİYEDEN BÜYÜK DESTEK

Kadıköy Belediyesi, kooperatife destek için kadınlara Feneryolu’nda yenilenen 9 dükkanı tahsis etti. 9 dükkanın bulunduğu pasajın, 280 metrekare koridor alanı olmak üzere toplam 814 metrekare kapalı alanı bulunuyor. Kadıköy Belediyesi Meclisi, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu'nun başkanlık ettiği Mart ayı meclis toplantısında “Potlaç Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi”ne mülkiyeti belediyeye ait olan 9 dükkanı tahsis etme karar aldı. Meclis üyelerinin oy birliği ile alındığı karara göre Feneryolu'nda bulunan 9 dükkan 3 yıllığına kooperatifin faaliyet alanları için tahsis edilmiş oldu.