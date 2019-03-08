HABER

Kadınlar Günü'nü harmandalı oynayarak kutladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 16:12 | Son Güncelleme

Denizli Kadın Platformu üyesi kadınlar, halkoyunları kostümleriyle sahneye çıkıp, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü harmandalı oynayarak kutladı.  Denizli Kadın Platformu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikler kapsamında, valilik binası önünde tören düzenledi.

Denizli Kadın Platformu üyesi kadınlar, halkoyunları kostümleriyle sahneye çıkıp, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü harmandalı oynayarak kutladı.
Denizli Kadın Platformu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikler kapsamında, valilik binası önünde tören düzenledi. Törene, CHP Denizli İl Başkanı Mahir Akbaba, İYİ Parti Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Bahtiyar, CHP Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Şeniz Süzek Doğan, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Denizli Kadın Platformu üyesi kadınlar katıldı. Kadınlara karanfillerin dağıtıldığı etkinlikte, Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.
SİYASİ PARTİLERE ÇAGRI
Tören, Denizli Kadın Platformu Dönem Sözcüsü Gülnur Oymak, kadınların günlük hayatta zorluklar yaşadığını ifade edip, "Tüm siyasi partilere diyoruz ki, en temel amaç ve hayati konu kadına karşı şiddetin bitirilmesidir. Sığınma evlerindeki binlerce kadın 5 seçimdir güvenlik gerekçesiyle oy kullanamıyor. Bu kadınlar siyaseten yok sayılmıştır. Bu soruna çözüm bulunmasını istiyoruz. Kadına şiddet suçlarında tahrik indiriminin uygulanmamasını infaz koşullarının ağırlaştırılmasını içeren yasanın acilen çıkarılmasını talep ediyoruz. Biz kadınlar, akşam evimize sağ salim dönmek çocuklarımızı sıcak huzurlu bir yuvada yaşatmak için eşit iş eşit maaş talep ediyoruz. Şiddete alışmadık, alışmayacağız. Demokratik ve şiddetsiz bir toplumun ancak hakların güvence altında olduğunda mümkün olacağının farkındayız. Tüm siyasi partileri de şiddetsiz bir siyaset oluşturmak çaba göstermeye davet ediyoruz" dedi.
Etkinlikte daha sonra Denizli Kadın Platformu üyelerinin oluşturduğu halk oyunları ekibi sahne aldı. Giydikleri kostümlerle sahneye çıkan, yaşları 40-60 arasında değişen 10 kadınının yer aldığı grup, harmandalı oynadı. Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü harmandalıyla kutlayan ekibin performansı izleyenlerden alkış aldı.

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
İzmir'de Kadın Festivali düzenlendiİzmir'de Kadın Festivali düzenlendi
Kadınlar gününde kadınlara özel Potlaç Kooperatifi açıldıKadınlar gününde kadınlara özel Potlaç Kooperatifi açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Yıldız isim Milli Takım'ı bıraktığını açıkladı

Yıldız isim Milli Takım'ı bıraktığını açıkladı

Kadın seyircisi kazan kaldırdı! Bir daha böyle görmek istemiyor

Kadın seyircisi kazan kaldırdı! Bir daha böyle görmek istemiyor

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

Bahçesinde buldu, iyileşene kadar yanından ayrılmadı

Bahçesinde buldu, iyileşene kadar yanından ayrılmadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç sır 600 yıl sonra ortaya çıktı!

Korkunç sır 600 yıl sonra ortaya çıktı!

Vatan Şaşmaz’ın görüntülerini sızdıranlar hakkında mahkeme kararını verdi!

Vatan Şaşmaz’ın görüntüleri sızdırılmıştı

Cenazede gerinlik! Sit alanına defnetmek isteyince ortalık karıştı

Cenazeyi sit alanına defnetmek isteyince ortalık karıştı

Toplu taşımada 18 bin lira unutuldu

Toplu taşımada 18 bin lira unutuldu

Dehşet anlarını anlattı: Kızım 'Anne' dedi, sonrası yok

Dehşet anlarını anlattı: Kızım 'Anne' dedi, sonrası yok

Almanya'da 300 bin kişiyi dolandırdı! Denizli'de yakalandı

Almanya'da 300 bin kişiyi dolandırdı! Denizli'de yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.