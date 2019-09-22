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Kadınlar hem kendilerini süslediler, hem de bisikletlerini

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 21:54 | Son Güncelleme

Bilecikli kadınlar bugün bir farklılık yaratarak, süslenip püslenip bisiklet bindiler.

Bilecikli kadınlar bugün bir farklılık yaratarak, süslenip püslenip bisiklet bindiler. Kadınların bisikletleri çiçeklerle donatmaları renkli görüntülere sahne oldu.
Bilecik’te bisikletin ulaşım aracı olarak yaşamın parçası haline gelmesi ve farkındalık oluşturmak amacıyla Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"nda renkli görüntüler oluştu. Bilecik Belediye binası önünde bir araya gelen süslü püslü kadınlar önce bisikletlerini süslediler, daha sonra şehir merkezinden Cumhuriyet meydanına doğru bisiklet sürdüler. Dünya Otomobilsiz Yaşam Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin de kadınlara destek verdi. Cumhuriyet Meydanında müzik eşliğinde zumba dansı eden katılımcılar daha sonra Başkan Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin ile hatıra fotoğrafları çektirdi.
“120 ülkede aynı gün yapıldı”
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, düzenlenen etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, Bilecik Belediyesi tarafından anlamlı ve güzel bir etkinliğin düzenlendiğini belirterek, ‘’Bugün Bilecik’te olduğu gibi çoğu şehirde uluslararası bir faaliyet yapıldı. 120 ülkede yapılıyor. Yıllar önce başlatılmış bir faaliyet. Biz de Bilecik Belediyesi olarak böyle uluslararası bir etkinlikte şehrimizi temsil ettik. Çevreye duyarlı bu tarz etkinlikleri yapmaya ve destek vermeye devam edeceğiz. Her birine önümüzdeki yıllarda daha çok destek vererek sürdüreceğiz’’ ifadelerini kullandı.
7’den 70’e her yaştan katılımcının olduğu etkinlikte konuşan vatandaşlar, düzenlenen aktiviteden duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Şahin ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Kadınlar hem kendilerini süslediler, hem de bisikletlerini

Kadınlar hem kendilerini süslediler, hem de bisikletlerini

Kadınlar hem kendilerini süslediler, hem de bisikletlerini

Kadınlar hem kendilerini süslediler, hem de bisikletlerini

Kadınlar hem kendilerini süslediler, hem de bisikletlerini

Kadınlar hem kendilerini süslediler, hem de bisikletlerini

Kadınlar hem kendilerini süslediler, hem de bisikletlerini

Kadınlar hem kendilerini süslediler, hem de bisikletlerini

Kadınlar hem kendilerini süslediler, hem de bisikletlerini

Kadınlar hem kendilerini süslediler, hem de bisikletlerini

Kadınlar hem kendilerini süslediler, hem de bisikletlerini

Kadınlar hem kendilerini süslediler, hem de bisikletlerini

Kadınlar hem kendilerini süslediler, hem de bisikletlerini

Kadınlar hem kendilerini süslediler, hem de bisikletlerini

Kadınlar hem kendilerini süslediler, hem de bisikletlerini

Kadınlar hem kendilerini süslediler, hem de bisikletlerini

Kadınlar hem kendilerini süslediler, hem de bisikletlerini

Kadınlar hem kendilerini süslediler, hem de bisikletlerini

Kadınlar hem kendilerini süslediler, hem de bisikletlerini

Kadınlar hem kendilerini süslediler, hem de bisikletlerini

Kadınlar hem kendilerini süslediler, hem de bisikletlerini

Kadınlar hem kendilerini süslediler, hem de bisikletlerini

Kadınlar hem kendilerini süslediler, hem de bisikletlerini
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