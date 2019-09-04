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Kadınlar hem meslek öğreniyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 10:03 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde kaymakamlık bünyesinde açılan Aile Destek Merkezi (ADEM), ev kadınları ve genç kızların uğrak noktası oldu.

Kadınlar hem meslek öğreniyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor

Mehmet SEZGİN / SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde kaymakamlık bünyesinde açılan Aile Destek Merkezi (ADEM), ev kadınları ve genç kızların uğrak noktası oldu. Merkez bünyesindeki kurslara katılan kadınlar hem dikiş, nakış ve kilim dokuma kurslarında meslek öğreniyorlar hem de günlük 40 TL ücret alarak aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar.
İlçe Kaymakamlığı bünyesinde 2015 yılında faaliyete başlayan Aile Destek Merkezi'nde açılan kurslar ile ev kadınları meslek sahibi oluyor. 10 farklı branşta eğitim verilen kurslara özellikle ev kadınları ve genç kızlar ilgi gösteriyor. Burada eğitim alan kursiyerlere ayrıca İŞKUR destekli olarak günlük 40 lira ücret ödenerek kurs sonuna kadar sigortaları da yapılıyor.
Kilim dokuma kurslarına özellikle genç kızların ilgi gösterdiğine dikkat çeken eğitmen Arzu Gökpınar, “İŞKUR destekli kurslarımızda kursiyerlerimize günlük 40 TL ücret veriliyor. Bunun yanında hem kazanıp, hem de öğrenmek isteyen gençler bizlere müracaat ediyor. Kilim dokuma atölyemizde kurslarını tamamlayan 200 öğrencimize sertifikalarını verdik. Şu anda 22 kadın kursiyerimiz var" dedi.
Amaçlarının bilinçli kadın, bilinçli toplum oluşumuna destek sağlamak olduğunu belirten ADEM Proje Koordinatörü Makbule Nur Yiğit, “2017 yılından beri Aile Destek Merkezimizde, Kuran-ı Kerim kursu, el sanatları, dikiş nakış, kuaför kursumuz, kilim dokuma kurslarımız aktif şekilde devam ediyor” diye konuştu.

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Kadınlar hem meslek öğreniyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyorKadınlar hem meslek öğreniyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyorKadınlar hem meslek öğreniyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyorKadınlar hem meslek öğreniyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor

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