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Kadınlar için doğum borçlanması talebi

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.10.2018 14:37 | Son Güncelleme

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem: -"Kadınlara, SGK girişinden önceki doğumları için de borçlanma imkanı getirilmeli"

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, kadınlara, sosyal güvenlik sistemine girişlerinden önceki doğumları için de borçlanma imkanı getirilmesi gerektiğini söyledi.

Erdem, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, doğum öncesi sigorta girişi olmayan annelerin doğum borçlanması yapamadığını hatırlattı.

Erkeklerin, askerliğini, sosyal güvenlik sistemine girişinden önce yapanların bu süreyi borçlanabildiğini dile getiren Erdem, bunun, Anayasanın eşitlik ilkesine de aykırı olduğunu savundu.

Erdem, "Kadınlara, SGK girişinden önceki doğumları için de borçlanma imkanı getirilmeli." diye konuştu.

Bu konuyla ilgili kanun tekliflerini TBMM Başkanlığına verdiklerini belirten Erdem, TBMM'de bulunan tüm partilerle beraber bu sorunu çözebileceklerini kaydetti.

Erdem, okullarda öğrencilere adabı muaşeret dersi verilmesine ilişkin kanun teklifinin de bir an önce TBMM'de gündeme alınmasını istedi.

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Arzu Erdem doğum borçlanması kanun teklifi TBMM

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