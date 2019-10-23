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Kadınlar için en yüksek yaşam kalitesi Norveç'te

23.10.2019 22:54 | Son Güncelleme

2019 Kadın, Barış ve Güvenlik Endeksi’ne göre kadınların yaşam kalitesinin en yüksek olduğu ülke Norveç oldu.

Kadınlar için en yüksek yaşam kalitesi Norveç'te

167 ülkenin yer aldığı endekste Türkiye 114. sırada yer aldı.2019 "Kadın, Barış ve Güvenlik Endeksi"ne göre dünyada kadınlar için yaşam kalitesinin en yüksek olduğu ülke Norveç. Salı günü yayınlanan endekste "hiçbir ülke mükemmel bir puan alamasa da, kadınların güçlenmesi anlamında küresel eğilimin doğru bir yöne gittiği" kaydedildi.

167 ülkeden verilerin baz alındığı endekste istihdam, güvenlik, siyasi temsil ve ekonomik özgürlük gibi kriterler dikkate alındı. Georgetown Üniversitesi'nin araştırmayla aynı ismi taşıyan enstitüsü ve Oslo'daki Barış Araştırmaları Enstitüsü'nden araştırmacılar, endeksin ilk yayınlandığı 2017'den bu yana kadınların durumunda 59 ülkede iyileşme gözlendiğini belirtti.

Türkiye 114. sırada

Listenin zirvesinde yer alan Norveç'in, ekonomik entegrasyon ve kadınların güvenlik algılarında tam puana ulaştığı kaydedildi. Listede ikinci sıraya yerleşen İsviçre'yi, Finlandiya, Danimarka ve İzlanda takip etti. Türkiye ise 114. sırada yer aldı.

Yemen, belirgin bir kötüleşmenin kaydedildiği tek ülke olarak son sırada bulunurken; listenin alt sıralarında Yemen'den sonra Afganistan, Suriye, Pakistan ve Güney Sudan yer aldı. Araştırmacılar, silahlı çatışmaların yaşandığı ya da genel anlamda güvenlik durumunun kötüleştiği bölgelerde kadınların yaşam kalitesinin de bu durumdan olumsuz etkilendiğini kaydetti.

Almanya'da kadınların siyasetteki oranı düşüşte

Endekste Portekiz'le 17. sırayı paylaşan Almanya'da kadınların istihdamı konusunda ilerleme kaydedildiği belirtilirken ülke, gelişmiş ülkeler arasında eğitim açısından da zirvede yer aldı. Ancak endekste Almanya'nın 2017'de açıklanan rapordan bu yana kadınların siyasi arenada temsiliyeti konusunda belirgin bir düşüşün gözlendiği ülkeler arasında olduğu belirtildi. Halihazırda ülkede Federal Meclis'teki milletvekillerinin yalnızca yüzde 30,9'unu kadınlar oluşturuyor.

Almanya'nın yanı sıra, İzlanda, Angola, Slovenya ve Honduras mecliste kadınların temsili açısından en büyük düşüşün yaşandığı ülkeler oldu.

DW / SÖ, ET

© Deutsche Welle Türkçe

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