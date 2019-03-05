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Kadınlar için farkındalık oluşturacak sergi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2019 11:18 | Son Güncelleme

Nişantaşı Üniversitesi, Piece of Art News, Vesaire Sanat Galerisi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde farkındalık oluşturacak “Kadının Sanata Yansıması” isimli bir sergi düzenlenecek.

Kadınlar için farkındalık oluşturacak sergi

İSTANBUL,(DHA) - Nişantaşı Üniversitesi, Piece of Art News, Vesaire Sanat Galerisi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde farkındalık oluşturacak “Kadının Sanata Yansıması” isimli bir sergi düzenlenecek.

Nişantaşı Üniversitesi, Piece of Art News, Vesaire Sanat Galerisi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadına yönelik şiddetin son bulması, kadının güçlenmesi, cinsiyet eşitliğinin toplumun her kesimine yayılmasını vurgulayarak farkındalık oluşturmayı amaçlayan bir sergi düzenleniyor.

Kadın ve sanat alanına yönelik çok yönlü etki alanı da yaratacak “Kadının Sanata Yansıması” isimli sergi, Nişantaşı Üniversitesi'nden Doç. Dr. Göknur Akçadağ’ın proje koordinatörlüğünde organize ediliyor.

Serginin açılışının ardından Sirene-Acapella Çok Sesli Kadın Korosu “Kadın Hikayeleri” temalı bir konser vererek, 8 Mart’a özel kurgulanan repertuarı sahneye taşıyacaklar. Öte yandan serginin onur sanatçısı Prof. Dr. Tomur Atagök’e, Nişantaşı Üniversitesi tarafından kadına yönelik projelere öncülük etmiş olmasından dolayı ödül verilecek.

Sergideki eserlerin satışından elde edilen gelirin bir bölümü de Nişantaşı Üniversitesi’nde burslu okuyan öğrencilere destek olarak aktarılacaktır.

8 Mart'ta başlayacak olan “Kadının Sanata Yansıması” sergisi, 12 Mart 2019 tarihine kadar Nişantaşı Üniversitesi’nde ziyaret edilebilir.

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