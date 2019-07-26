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Kadınlar için farklı ayakkabı ve çanta tasarımları

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 11:52 | Son Güncelleme

Kadınlar için bulundukları ortamda göze çarpacak çanta ve ayakkabı alternatifleri ile özel bir aksesuar koleksiyon hazırlandı.Kadınların ayakkabı tutkusu üzerine yapılan bir araştırma sonucunda; bir kadın hayatı boyunca ayakkabıya yaklaşık 25 bin dolar harcadığı ortaya çıktı.

Kadınlar için farklı ayakkabı ve çanta tasarımları

Kadınlar için bulundukları ortamda göze çarpacak çanta ve ayakkabı alternatifleri ile özel bir aksesuar koleksiyon hazırlandı.
Kadınların ayakkabı tutkusu üzerine yapılan bir araştırma sonucunda; bir kadın hayatı boyunca ayakkabıya yaklaşık 25 bin dolar harcadığı ortaya çıktı. Ayakkabılardan sonra ise kadınların bir diğer vazgeçilmezi olan çantalar en çok para harcadıkları ürün.
Her zaman gözde olmak isteyen kadınlar için birbirinden farklı koleksiyonlar tasarlayan DeFacto’nun bu sezon en sevilen ürünleri ayakkabı ve çantalar. Spor ya da klasik, her mekân için zamansız olarak tasarlanan ürünler kombinlerin star parçası oluyor. Tarzıyla fark oluşturmak isteyen kadınların favorisi koleksiyonda; sandaletlerden kalın tabanlı çorap sneaker’lara, hayvan desenli babetlerden bantlı topuklu ve şeritli ayakkabılara kadar çeşitli renk ve modelde ayakkabılar ön plana çıkıyor. Çantalarda ise krokodillerden yuvarlaklara, bel çantalarından hasırlara sezonun trend modelleri gönülleri fethediyor.
Bahsedilen koleksiyon, markanın tüm mağazalarında internet sayfasından satın alınabiliyor.

Kadınlar için farklı ayakkabı ve çanta tasarımları

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