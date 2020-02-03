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Kadınlar için kaçınılmaz süreç; menopoz

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.02.2020 11:39 | Son Güncelleme

Dünyada ortalama menopoz yaşının 50 olarak kabul edildiğini ifade eden vurgulayan Özel Medicana Bursa Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.

Kadınlar için kaçınılmaz süreç; menopoz

Dünyada ortalama menopoz yaşının 50 olarak kabul edildiğini ifade eden vurgulayan Özel Medicana Bursa Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Pınar Türk, ‘’Menopoz ortalama 50 yaş civarında görülmekte olup aslında geniş bir yaş aralığında tanımlanabilir. 40 yaşın altında oluşan menopoz durumu erken yumurtalık yetmezliği ya da erken menopoz olarak tanımlanırken, geç menopoz yaşı açısından net bir üst sınır bulunmamaktadır’’ dedi.
Perimenopozal yani menopoz öncesi geçiş dönemi bulgularının son adet döngüsünden ortalama 4 yıl öncesi bir süreçte başlayabileceğini ve bu bulguların kadının hayat kalitesini ciddi anlamda etkileyen bulgular olabileceğini belirten Op. Dr. Pınar Türk, b şikâyetleri âdet periyodların zaman ve sıklık olarak değişiklik göstermesi, ateş basmaları, uyku bozuklukları, duygu durum değişiklikleri ve vajinal kuruluk gibi cinsel sağlık değişikleri olarak sıraladı.
Menopoz döneminde meydana gelen değişikler sebebi ile kadınların yaklaşık yüzde 20-30’unda medikal tedavi ihtiyacı doğduğunu sözlerine ekleyen Op. Dr. Pınar Türk, ‘’Menopozal geçiş dönemindeki şikâyetlerin giderilmesinde en etkili ilacımız östrojendir. Özellikle kadınların günlük yaşantısı içinde hayat kalitesini etkileyecek şiddetteki ateş basmalarına yönelik en etkili silahtır. Ancak sadece kalp damar hastalıkları ya da kemik erimesi riskinden korunmak için sistemik yoldan (ağızdan alınan) östrojen tedavisi desteğini artık tavsiye ediyoruz. Yine vajinal kuruluk, ağrılı ilişkili (disparoniya) ya da idrar yaparken yanma (dizüri), sık idrara çıkma gibi şikâyetlere yönelik ise ilk tercihimizi lokal östrojenli ilaçlarlar (östrojenli kremler) oluşturmaktadır. Risk faktörleri gözetilerek doğru hasta grubunda doğru kullanılan östrojen tedavileri kadınların bütün bu şikâyetlerine yönelik ciddi fayda sağlarken bozulan hayat kalitesini ciddi anlamda düzeltmektedir” dedi.

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