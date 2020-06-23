Kadınlar İçin En Etkili Saç Gürleştirme Yöntemleri

Güzelliğin olmazsa olmaz parçası saçlar çeşitli nedenlere bağlı olarak seyrekleşebilir. Kozmetik ürünlerin aşırı kullanımı, mevsim geçişleri, kullanılan ilaçlar, maruz kalınan hastalıklar, güneş, deniz gibi faktörler saçların seyrelmesine yol açabilir. Bunlar dışında saçları kendiliğinden seyrek olanlar yani genetik nedenlere bağlı olarak gür saçlara sahip olmayan kişiler de vardır. Oysaki saçlar ile ilgili en birinci istek hacimli ve fark edilebilir bir saç yapısına sahip olmaktır. **Evde uygulanabilecek basit maske tarifleri ile seyrek saçların güçlendirilmesi mümkündür **. Saç bakımı yaptıktan sonra birkaç ayrıntıya dikkat edilmesi gerekir. Saçların gürleşmesi için bakım uygulamaları sırasında ısı ile saçların kurutulmaması, duş sırasında soğuk su kullanılması saçların daha sağlıklı uzamasını sağlar. Ayrıca **farklı saç bakım kürlerini birbirleriyle karıştırmak saç derisine daha çok zarar verir **. Bu nedenle bakım yapacak kişi kendisi için en etkili bakım kürünü tespit etmeli ve tek bir kür uygulayarak devam etmelidir.

1. Zeytinyağı E vitamini yönünden zengin yapısıyla kan dolaşımını hızlandıran **zeytinyağı saç diplerini besler ve köklerin kuvvetlenmesini sağlar **. Tüm saça yetecek kadar zeytinyağını hafifçe ısıtın. Öncelikle saç diplerine bir süre masaj yapın. Saçlarınızı bone ya da streç film ile kapatın. 30-40 dakika arası bekledikten sonra saçlarınızı ılık suyla güzelce yıkayın. Saçlarınızın yıpranmaması için kendi kendine kurumasını bekleyin. 2. Badem yağı Magnezyum, çinko, fosfor, demir, kalsiyum, A, B, K, E vitaminleri yönünden zengin olan **badem yağı, saçların hızlı uzamasını ve saç diplerinin canlanmasını sağlayarak yeni saç oluşumunu destekler **. Badem yağını duş aldıktan sonra saçınız nemliyken çok az miktarda saç diplerinden uçlara doğru sürün. Bu uygulamadan sonra badem yağını durulamanıza gerek yok. Bir başka yöntemde ise aynı uygulama banyodan yarım saat önce yapılabilir. Bu uygulama sonrası alınan duş sırasında kullanılan su ılık olmalıdır. 3. Peryavşan otu Saçları canlandıran ve aynı zamanda seyrek saçların gürleşmesini sağlayan** peryavşan oyu saçları güçlendirmek için kullanılan bitkilerden biridir

**. Peryavşan otunu bir litre suyun içerisine bir avuç kadar attıktan sonra kaynatın. Kaynayan suyu soğuduktan sonra süzün ve banyonun ardından durulama suyu olarak en son bu suyu kullanın. Saçlarınızı kurumaya bırakın. Bu uygulamayı haftada en az iki sefer yapın. Yaklaşık bir ay sonunda saçlarınızda gözle görülür bir hacim farkı oluşacaktır. 4. Bal, patates ve yumurta sarısı karışımı Bu karışımda bulunan her bir maddenin kendi açısından saçı besleyen bir yönü bulunur. **Antibakteriyel ve antiseptik etkileri olan bal saç derisini temizleyerek beslenmesini sağlar **. Patates ise saçın A, B ve C vitamini ihtiyacını karşılar. Yumurtada bulunan bol miktarda protein saçların güçlenmesine yardımcı olur. Öncelikle patatesin suyunu sıkın ve bu suya bir kaşık bal, bir yumurta sarısı ekleyin. Hazırladığınız maskeyi saçınızın tamamına yedirin. Saçlarınızı sıcak havlu ya da boneyi ile kapatın. 1 saat kadar bekledikten sonra saçlarınızı yıkayarak temizleyin. Bu maskeden sonuç almak ancak hafta 2 kez uygulanması ile mümkün olur. 5. Biberiye yağı veya biberiye **Biberiye yağı saç diplerinde kan dolaşımını hızlandırarak saçların gürleşmesini sağlar

**. Biberiye yağı uygulaması doğrudan yapılmaz. İnceltici bir yağ kullanmak şarttır. İnceltici yağ seçenekleri arasında zeytinyağı, hindistan cevizi yağı, badem yağı gibi daha hafif yağlar bulunur. Birebir ölçülerde biberiye yağı ile yukarıdaki yağlardan birini karıştırın. Bu karışımı haftada bir kez saç diplerinden başlamak suretiyle saçınızın tamamına uygulayın. Biberiye bitkisiyle uygulanan yöntemde ise biberiyenin önce çay formuna getirilmesi gerekir. Hazırladığınız biberiye çayını banyo sonrası temiz saçlarınızı durulamak için kullanın.Biberiye bitkisiyle hazırlanan çayın kokusuz olması sebebiyle çayla durulanan saçlar sonradan yıkanmasa da rahatsızlık hissi oluşmaz. 6. Aloe vera **A, B12, C ve E vitaminleri ve antioksidanlar yönünden zengin olan aloe vera, kıl foliküllerini harekete geçirmeye ve yeni saç oluşumunu desteklemeye yardımcı olur **. Aloe vera yapraklarının içerisindeki jeli çıkarmak için yapraklarını ikiye ayırın. Jeli hindistan cevizi sütü ve buğday tohumu ile karıştırın. Bu maskeyi saçınızın tamamına sürün. Yarım saat kadar bekledikten sonra saçlarınızı yıkayın.

Aynı yöntem aloe vera jelinin limon suyu ile karıştırılmasından elde edilen maske ile de uygulanabilir. Limon suyu ile hazırlanan maskenin ise saçta yaklaşık olarak 20 dakika bekletilmesi uygundur. 7. Lavanta veya lavanta yağı Lavanta yağı ve lavanta bitkisinin lavanta olarak adlandırılan tohumları da **saç derisinin beslenmesine, kan dolaşımının hızlanmasına yardımcı olan doğal ** kaynaklar arasında bulunur. Yeni saçların çıkmasına yardımcı olan lavantanın yağının ve kendisinin kullanımı ise farklıdır. Lavanta yağının saça doğrudan uygulanması çeşitli problemlerin ortaya çıkmasına sebep olabilir. Bu sebeple **lavanta yağını inceltici yağlardan herhangi biriyle birer ölçek olacak şekilde karıştırın **. Saç diplerine öncelik vermek koşuluyla bu yağ karışımını saçınıza uygulayın. Yarım saat bekledikten sonra saçlarınızı yıkarak temizleyebilirsiniz. Lavanta ile uygulanacak yöntem için; bir avuç lavantayı 2 bardak kaynamış suya ekleyin ve su soğuyana kadar demlenmesini bekleyin. Hafif ılık bir hal alan suyu saçlarınıza sürün. Bir süre bekledikten sonra saçlarınızı durulayın. Bu kürü haftada bir kez uygulayabilirsiniz.

8. Adaçayı Antiseptik özelliği bulunan** adaçayı saç derisinde oluşan hastalıklarına ve kepeklenme problemlerine son verdiği gibi saçların daha gür olmasını da sağlar **. Aynı zamanda hızlı saç uzatma etkisi de bulunur. Yarım litre kaynamış suya birkaç dal adaçayı atın. Tam olarak demlendiğinde süzün. Spreyleme özelliği olan bir şişenin içerisine koyduğunuz bu çayı saçlarınızı yıkadıktan sonra saç derisine uygulayın. Bu uygulamanın ardından saçların durulanmasına gerek yoktur. Haftada 1 kez uygulandığı takdirde kısa süre içerisinde gözle görülür bir sonuça ulaşılmasına olanak tanıyan bir yöntemdir. 9. Nane yağı **Nane yağı da saç derisini beslerken kan dolaşımını hızlandıran yağlardan biridir **. Nane yağının bir başka özelliği ise saç derisinde meydana gelen hastalıkların üzerinde iyileştirici etki göstermesidir. Hem saçların daha hızlı uzamasını sağlar hem de yeni oluşacak saçları destekler. Bir yandan da saçlara hacim kazandırır. Nane yağını **badem ya da zeytinyağı ile seyreltip saç derisine masaj yapmak ** suretiye uygulayabilirsiniz. Seyreltilmiş nane yağını yarım saatten biraz fazla saçınızda beklettikten sonra ılık su ile durulama yapın. Haftada 1-2 defa uygulayacağınız bu kür saçlarınızın kısa sürede daha hacimli olmasını sağlar.

10. Argan yağı Argan yağının saç üzerindeki etkileri saymakla bitmez. **A, C ve E vitaminleri, omega 9 yağ asitleri ve antioksidanlar yönünden zengin olan argan yağı Faslıların saç bakımında kullandıkları geleneksel yöntemlerin başında gelir **. Saç gürleştirme yöntemleri arasında en bilineni argan yağı kullanmaktır. Saçın hızlı uzamasına, yıpranan saçların onarılmasına, saçların gürleşmesine yardımcı olur. Argan yağından en iyi etki saçlar temizken alınır. Bu sebeple duştan çıktıktan sonra nemli saçlarınıza argan yağı sürebilirsiniz. Her duş sonrası argan yağının saçlara uygulanmasında herhangi bir sakınca yoktur ancak sık kullanımı sonucu saçlar yağlı bir görüntü alabilir. 11. Hint bektaşi üzümü C vitamini açısından zengini olan,** antioksidan, antibakteriyel, anti-enflamatuar etkileri ile saç derisinde oluşan sorunları ortadan kaldıran hint bektaşi üzümü ** saçları güçlendirerek daha güzel ve hacimli görünmelerini sağlar. Hint bektaşi üzümlerini ezin ve suyunu limon suyu ile karıştırın. Bu karışımı güzelce saçlarınıza yedirin. Mümkünse bir gece saçlarınızı bu şekilde bekletin. Ancak daha kısa süre beklemek de olumlu etki gösterir. Ardından saçlarınızı her zamanki gibi durulayabilirsiniz.

12. Hindistan cevizi yağı Hindistan cevizinin etli kısımlarından elde edilen hindistan cevizi yağı, en sağlıklı yağlar arasındadır. Bu yağın içerisinde **saçların oluşmasını sağlayan protein bulunur **. Hindistan cevizi yağı sıcak havalarda sıvı, soğuk havalarda katı bir formdadır. Katı halde olan hindistan cevizi avuç içinde ısıtıldıktan sonra anında erimeye başlar. Bu yağ ile saç derisinize masaj yapabilirsiniz. Kokusundan rahatsız olmayanlar saçlarını yıkamadan güne devam edebilirler. Rahatsız olanlar ise bir iki saat bekleterek saçlarını ılık su ile yıkayabilir. 13. Avokado maskesi Olgunlaşmış ve ezilecek kıvamda olan **avokado kullanılarak maske saçların gürleşmesini ** sağlayacak maske hazırlamak mümkündür. Avokadonun iç kısmını ezin ve püre haline getirin. Avokado püresinin tek başına bile saçlara sürülmesi gürleşmelerine katkı sağlar. Etkisini artırmak için ise badem yağı, zeytinyağı, yumurta sarısı gibi malzemeler ile karıştırabilirsiiz. Avokadako püresini maske şeklinde saçınıza sürdükten sonra saçlarınızın üzerini bir bone yardımıyla kapatın. 1 saat kadar bekledikten sonra saçlarınızı güzelce yıkayın. Haftada bir ya da iki sefer avokado maskesi uygulamak kısa sürede saçların gürleşmesini sağlar.

14. Çemen otu **Çemen otu saç köklerinin yapılanmasını sağlayan protein ve hormonları içerir **. Dökülmeden kaynaklı saç seyrelmesi üzerinde de etkili bir yöntemdir. Özellikle kadınlarda seyrek saç tedavisi çemen otu kullanılarak yapılabilir. Çemen otu tohumu serttir. Bu yüzden iyice yumuşaması için bir gece boyunca suda bekletin. Yumuşayan tohumları macun kıvamına gelinceye kadar güzelce ezin. Elde ettiğiniz macunu saçlarınıza sürün ve yarım saat bekleyin. Bir ay boyunca düzenli uygulama yapmanz halinde saçlarınızda belirgin şekilde gürleşme görebilirsiniz. 15. Karanfil Saç derisinin temizlenmesine yarayan **karanfil aynı zamanda kırık olan saçları da onararak mevcut saçların daha sağlıklı görünmesini sağlar **. Bir avuç karanfili bir miktar su ile kaynatın. Bu karışımı daha sonra süzün ve soğumasını bekleyin. Saçlarınıza sürdükten sonra bir saat kadar bekleyin ve saçlarınızı ılık su ile iyice durulayın. Haftada bir kez uyglayacağınız karanfil kürü ile kısa sürede sağlıklı ve gür saçlara kavuşmanız mümkündür. 16. Sarımsak **Sarımsak vücudun geneline faydalı olduğu gibi saçların gürleşmesine de yarar