"Kadınlar için yüzde 33 kotasına uyacağız"

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yerelde demokrasiyi inşa ederek Türkiye'de bunu kökleştireceğiz. Bu bizim görevlerimizden birisidir. Bakın İstanbul'da İstanbullu nefes almak için CHP'li belediyelerin olduğu yerlere gelir." dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından TİM Show Center'da düzenlenen Mahalle Temsilcileri Toplantısı'nda Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar nedeniyle herkesin oturup yeniden düşünmek zorunda olduğunu anlattı.

"Gün düşünme ve düşünceyi eyleme geçirme zamanı" diyen Kılıçdaroğlu, her CHP'linin üzerine düşen görevleri olduğunu kaydetti.

Eğitim politikasının yıllar içinde birçok kez değiştirildiğini kaydeden diyen Kılıçdaroğlu, "Eğitimde çocuklar adeta denek olarak kullanılıyor. Bu gerçekleri bilerek mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu gerçeklerden yola çıkarak kamuoyunu aydınlatacağız. Bizim onlar gibi medyamız yok, satın aldığımız kalemlerimiz yok." dedi.

Kılıçdaroğlu, "Bu tabloyu değiştirecek olanlar bizleriz. Bizim bu ülkeye karşı, çocuklarımıza, Mustafa Kemal'e karşı, silah arkadaşlarına karşı namus borcumuz var. Hiçbir ayrım yapmadan, hangi görüşten olursak olalım, bütün gerçekleri sokak sokak, ev ev anlatmak zorundayız. Bu bizim yükümlülüğümüzdedir." ifadelerini kullandı.