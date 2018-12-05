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"Kadınlar ikinci sınıf insan muamelesi görüyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.12.2018 15:26 | Son Güncelleme

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet: - "İktidarın söylemleri sebebiyle kadınlar Türkiye'de ikinci sınıf insan muamelesi görmektedir"

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, "İktidarın söylemleri sebebiyle kadınlar Türkiye’de ikinci sınıf insan muamelesi görmektedir." dedi.

Hürriyet, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugünün Atatürk devrimlerinin en önemlilerinden biri olan kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 84'üncü yıl dönümü olduğunu anımsattı.

Türkiye'nin, Fransa ve İtalya'dan 11, Romanya'dan 12, Bulgaristan'dan 13, Belçika'dan 14, İsviçre'den ise 36 yıl önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıdığını aktaran Hürriyet, seçme ve seçilme hakkının lütuf değil, hak olduğunu ifade etti.

Hürriyet, sözlerine şöyle devam etti:

"Ancak aradan geçen 84 yılda kadın hakları, maalesef üzerine koyarak devam etmemiştir. Özellikle son 17 yılda erkek egemen politikaları savunan ve uygulayan iktidarın söylemleri sebebiyle kadınlar Türkiye’de ikinci sınıf insan muamelesi görmektedir. 'Kadın mıdır kız mıdır bilemem', 'Kadın ile erkek eşit olamaz; fıtrata aykırı', 'Kadınlar iş aradığı için işsizlik yüksek', 'Kadınlar için tek kariyer annelik' diyen iktidar sahipleri sadece kadını küçümsemekle kalmamış, her alanda kadına yönelik şiddetin artmasına da sebep olmuşlardır. Geçtiğimiz sene 409 kadın erkekler tarafından öldürüldü. 2018'in ilk 7 ayında 243 kadın erkekler tarafından katledildi. Son 19 ayda ise toplam 652 kadın, en doğal hak olan yaşam hakkından mahrum edilerek hayattan koparılmıştır. İşte bu cinayetlerin tek sebebi kadını ötekileştiren, insan yerine koymayan anlayışın toplum üzerindeki etkilerinden ve şiddetin kapısını sonuna kadar aralamalarından kaynaklanmaktadır."

AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde görevli bir avukatın, CHP'li kadınların, kadına şiddete karşı yıllar önce açtığı ve üzerinde "Yaşasın kadınlar, kadınlar yaşasın" yazan pankartın montajlanmış halini sosyal medyada paylaştığını aktaran Hürriyet, konuyu yargıya taşıdıklarını ancak söz konusu kişinin ilk mahkemede beraat ettiğini ve kararı temyize taşıyacaklarını kaydetti.

- İttifak görüşmeleri

CHP ve İYİ Parti arasında yürütülen ittifak görüşmelerine ilişkin soru üzerine Hürriyet, "Kocaeli ölçeğinde henüz netleşmiş bir durum yok. Kendi ilimizle ilgili vekillerimiz ve örgütlerimizle görüşlerimizi, tavsiye niteliğinde Genel Merkez'e sunduk." ifadelerini kullandı.

Bu konuda parti kurmayları ve liderlerin görüşmeler gerçekleşeceğini belirten Hürriyet, "Kocaeli'de hem İYİ Parti hem CHP açısından ittifaka ihtiyacımız var. Orada İYİ Parti'li dostlarımızla güzel iletişimler kurduk. Bu anlamda görüşmelerimiz devam ediyor. Üst boyutta yapılacak görüşmelerden sonra daha teknik ve somut olarak mutlaka bir açıklama yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet

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