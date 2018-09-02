Kadınlar insanların arasına karışamıyor, kabus gelenek...

Kadınların her ay yaşadıkları bu korkunç muamele hayatlarını kabusa çeviriyor.

Korkunç gelenek!

1 / 28 Nepal'in ücra köylerinde regl dönemindeki kadınlar ''kirli'' kabul ediliyor.

2 / 28 İnsanların arasına karışamıyor, festivallere katılamıyor ve hatta su kaynaklarına elini dahi sürmelerine izin verilmiyor.

3 / 28 Bu dönemde evlerine girmeleri yasaklanan kadınlara yeterli yiyecek verilmiyor, tapınaklara giremiyorlar ve dini törenlere katılamıyorlar.

4 / 28 Dışarı atılan, ahırlarda kalan kalmaya zorlanan kadınlardan bazıları soğuk ve hijyenik olmayan ortamlarda kaldıkları için hastalık kaparak hayatlarını kaybedebiliyor.

5 / 28 Ülkede chhaupadi geleneği yasaklanmış olmasına rağmen ücra köylerde hala uygulanabiliyor.

6 / 28 ''Chhaupadi''nin ülkenin uzak batısında yaygın olmasına karşın, ülkenin diğer kesimlerinde de regl döneminde kadınların tapınaklara girmesine ve yemek pişirmesine izin verilmiyor.

7 / 28 Kadınların her ay yaşadıkları bu korkunç muamele hayatlarını kabusa çeviriyor.

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10 / 28 Regl döneminde işledikleri günahlardan yıkanarak arınan kadınlar.

11 / 28 Bu dönemi ahırlarda ineklerle birlikte geçirmeye zorlanıyor ve yeterli yiyecek verilmiyor.

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