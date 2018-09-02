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Kadınlar insanların arasına karışamıyor, kabus gelenek...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 02.09.2018 09:24 | Son Güncelleme

Nepal'de kadınların yaşadığı chhaupadi adı verilen bu gelenek duyanları hayrete düşürüyor.

Kadınların her ay yaşadıkları bu korkunç muamele hayatlarını kabusa çeviriyor.

Korkunç gelenek!

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Nepal'in ücra köylerinde regl dönemindeki kadınlar ''kirli'' kabul ediliyor.
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İnsanların arasına karışamıyor, festivallere katılamıyor ve hatta su kaynaklarına elini dahi sürmelerine izin verilmiyor.
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Bu dönemde evlerine girmeleri yasaklanan kadınlara yeterli yiyecek verilmiyor, tapınaklara giremiyorlar ve dini törenlere katılamıyorlar.
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Dışarı atılan, ahırlarda kalan kalmaya zorlanan kadınlardan bazıları soğuk ve hijyenik olmayan ortamlarda kaldıkları için hastalık kaparak hayatlarını kaybedebiliyor.
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Ülkede chhaupadi geleneği yasaklanmış olmasına rağmen ücra köylerde hala uygulanabiliyor.
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''Chhaupadi''nin ülkenin uzak batısında yaygın olmasına karşın, ülkenin diğer kesimlerinde de regl döneminde kadınların tapınaklara girmesine ve yemek pişirmesine izin verilmiyor.
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Kadınların her ay yaşadıkları bu korkunç muamele hayatlarını kabusa çeviriyor.
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Regl döneminde işledikleri günahlardan yıkanarak arınan kadınlar.
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Bu dönemi ahırlarda ineklerle birlikte geçirmeye zorlanıyor ve yeterli yiyecek verilmiyor.
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Anahtar Kelimeler:
chhaupadi nepal

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