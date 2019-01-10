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Kadınlar, intihar ve uyuşturucuya karşı yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 23:14 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, bir araya gelerek yürüyen kadınlar ve gençler, gençlerin intihar etmesi ve uyuşturucu ile ilgili önlem alınması istedi.

Kadınlar, intihar ve uyuşturucuya karşı yürüdü

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, bir araya gelerek yürüyen kadınlar ve gençler, gençlerin intihar etmesi ve uyuşturucu ile ilgili önlem alınması istedi.
Gölcük Ulaşlı Yavuz Sultan Mahallesi'nde 4 gün önce Eren Gökalp'in intihar etmesi üzerine mahallede yaşayan kadınlar bir araya geldi. Hayatını kaybeden Eren Gökalp'in bu akşam mevlidine katılan mahalleli kadınlar, daha sonra Kazım Karabekir Caddesi üzerinden Ulaşlı sahiline kadar yürüyüş gerçekleştirdi. 'Ulaşlı uyuma, gençler ölüyor' ve 'Dedikodu yapma, çare bul' şeklinde sloganlar atan kadınlar ve gençler, ellerinde ise 'Bugün gençlik için ne yaptın?' ve 'Uyuşturucuya hayır' yazılı pankartlar taşıdı.
'GENÇLİĞİMİZ BİRŞEYLER İSTİYOR, ÇARE ARIYORUZ'
Yürüyüşü gerçekleştiren kadınlar adına açıklama yapan Ulaşlı sakinlerinden Fatma Yılmaz, "Ulaşlı çok küçük bir yer. Gölcük'ün mahallesi, ama bu küçücük Ulaşlı'da ailelerden yüzde 80'inin evinde maalesef bu sorunlar yaşanıyor. Bu bizim Ulaşlı'daki üçüncü intihar vakamız. Ölen kardeşlerimizin yaşları da gittikçe düşüyor. Daha 4 gün önce 20 yaşında bir delikanlıyı geçirdiği bir bunalım sonucunda intihar etmesi üzerine kaybettik. Artık nedir, ne değildir bilmiyoruz. Ama Ulaşlı'da kanayan bir yara var. Gençliğimiz bir şeyler istiyor. Çare arıyoruz." dedi.
Fatma Yılmaz uyuşturucu konusunda da önlemler alınmasını isteyerek, "Uyuşturucunun Ulaşlı'da had safhada olduğunu duyuyorum. Ben 3 kız annesiyim, benim erkek evladım yok. Bu uyuşturucu konusunda Ulaşlı'da hiçbir şey yapılmıyor. Gençlerin de yapacağı çok fazla bir şey yok. Maalesef hepsi asosyal olmuş. Buralarda bir lokal, bir merkez, gençler için bir şey olmalı artık. Anneler olarak bir 'Yanıyoruz' dedik. Bu ateş herkesin evini yakmaya başladı artık. Her ocakta bir yangın var. Herkes ağır travmalar yaşıyor." diye konuştu.
Ulaşlı'ya yetkililerin destek vermesini isteyen Fatma Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bundan 2 sene önce Sadettin kardeşimizi kaybettik. Daha onun travmasını atlatamadan Eren gitti. Gittikçe yaşları da düşüyor. Allah rızası için, buradan bir anne olarak yalvarıyorum. Ulaşlı'ya valilerimiz, kaymakamlarımız, polis merkezimiz, dernekler, bu işlerle kim ilgileniyorsa el atsınlar. Gençleri görüyorsunuz. Bu gençler ölmesin. Bir tane daha ölüme tahammülümüz yok. Bu mahallede benim de sonum onun gibi olacak diyenler de varmış. Şimdi uyuşturucudan çakmak gazına döndüklerini duyuyoruz. Lütfen bizim sesimizi birileri duysun ve Ulaşlı gençliği için derhal bir plan yapılsın."

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Kadınlar, intihar ve uyuşturucuya karşı yürüdüKadınlar, intihar ve uyuşturucuya karşı yürüdüKadınlar, intihar ve uyuşturucuya karşı yürüdüKadınlar, intihar ve uyuşturucuya karşı yürüdü

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