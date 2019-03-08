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‘Kadınlar İş Bulmakta Zorlanıyor’

08.03.2019 22:21 | Son Güncelleme

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün raporunda kadınların erkeklere göre daha az iş bulma şansı olduğu, küresel olarak son yıllarda işgücüne kadınların katılımının artmasına rağmen, erkeklerin işgücüne katılımında kadınlardan çok büyük farklarla önde olduğu bildirildi

‘Kadınlar İş Bulmakta Zorlanıyor’

Birleşmiş Milletler’e bağlı ‘Uluslararası Çalışma Örgütü’ (ILO), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü arifesinde dünyada çalışan kadınların durumunu kapsamlı olarak değerlendiren bir rapor yayınladı.

Raporda kadınların erkeklere göre daha az iş bulma şansı olduğu, küresel olarak son yıllarda işgücüne kadınların katılımının artmasına rağmen, erkeklerin işgücüne katılımında kadınlardan çok büyük farklarla önde olduğu kaydedildi. Eşitsizliğin giderilmesi için küresel bir atılımla olumsuzlukları ortadan kaldıracak yeni yasalara ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Kapsamlı raporda kadınların erkelere oranla hala bir iş bulmakta zorlandıkları ve erkeklerden çok daha zor ve riskli şartlarda çalışmak zorunda kaldıkları açıklandı.

ILO çalışan kadınlarla ilgili kapsamlı raporunda araştırma şirketi Gallup ile ortak yapılan anket ve verileri de yayınladı. ILO

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