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Kadınlar İstanbul Sözleşmesi Kararını Protesto Etti

25.03.2021 00:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararla Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine tepki gösteren kadınlar Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda protesto gösterisi düzenledi

Kadınlar İstanbul Sözleşmesi Kararını Protesto Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararla Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine tepki gösteren kadınlar Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda protesto gösterisi düzenledi.

“İstanbul Sözleşmesi Bizimdir Vazgeçmiyoruz” pankartı açan kadınlar, “İstanbul sözleşmesi yaşatır”, “Susmuyoruz, korkmuyoruz itaat etmiyoruz” şeklinde sloganlar atarak sözleşmenin feshedilmesine tepkilerini gösterdiler.

“İstanbul sözleşmesinden çıkmak bu ülkenin kadınlarını hiçe saymak, kadın cinayetlerini görmezden gelmektir”

Grup adına konuşma yapan Şeyma Ateş, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının anayasaya ve uluslararası insan haklarına aykırı olduğunu belirterek, “Bu sözleşmeden çekilmek insan haklarına aykırı faaliyette bulunmak, devletin yetkisini açıkça kötüye kullanmaktır. İstanbul Sözleşmesi yani kadınların yaşam hakkı kimsenin iki dudağı arasında değildir. Tüm ülkeyi etkileyecek bir karar demokrasi yok sayılarak 'aldım, oldu' ile halka dayatılamaz. Hayatlarımıza dair kararları biz alırız. Haklarımızı elimizden almanıza, bizleri şiddete ve öldürülmeye mahkum etmenize izin vermeyeceğiz. Sözleşmeden vazgeçmiyoruz. İstanbul sözleşmesinden çıkma kararı bu ülkenin kadınlarını hiçe saymak, kadın cinayetlerini görmezden gelmektir. Kadınlar, sokaklarda ve meydanlarda yaşamak istediğimizi haykırmaya devam edecek” diye konuştu.

İstanbullu kadınlar, açıklamanın ardından meydanda mor zincir oluşturarak protestolarını sonlandırdı.

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