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"Kadınlar istihdamda daha fazla yer almalı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.08.2019 13:54 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık: - "Kadınların istihdamda daha fazla yer alması, iş gücü piyasasının göstergelerini olumlu yönde değiştirecek, bu da ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacaktır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, "Kadınların istihdamda daha fazla yer alması, iş gücü piyasasının göstergelerini olumlu yönde değiştirecek, bu da ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Karabıyık, yazılı açıklamasında, TÜİK'in açıkladığı mayıs iş gücü verilerine göre, kadın işsiz sayısının Mayıs 2018'de 1,3 milyon iken, Mayıs 2019'da yaklaşık 1,6 milyona çıktığına, kadın işsizliği oranının ise aynı dönem içinde yüzde 12,4'ten yüzde 14,9'a yükseldiğini belirtti.

Türkiye'de erkeklerde iş gücüne katılma oranı yüzde 71,7 iken kadınlarda bu oranın yüzde 34,4 seviyesinde gerçekleştiğini bildiren Karabıyık, OECD ülkeleri arasında 20-24 yaş arasındaki kadın nüfusun iş gücüne katılımı en düşük ülkenin ise Türkiye olduğuna dikkati çekti.

Kadınların çalışma hayatında yer almasının, onları özgürleştiren, ekonomik bağımsızlıklarını kazandıran ve ülkeyi ileri götüren ilk basamak olduğuna vurgu yapan Karabıyık, şunları kaydetti:

"Kadınların iş gücü piyasasına katılamama, katılım sağlandığında düşük ücretli işlerde istihdam edilme, eşit işe eşit ücret alamama, kayıt dışı çalışma, ücretsiz aile işçisi olma ya da elde ettiği gelir üzerinde söz sahibi olmaması gibi gerçekler, Türkiye'de kadın yoksulluğunu derinleştiren sorunlardır. Resmi kurumların açıkladığı Türkiye'de kadın istatistikleri de kadınların iş hayatında karşılaştığı adaletsizlikleri doğrular niteliktedir. Kadınların iş gücüne katılımı ve istihdamının, ülkemizin temel bir sorun alanı olduğu, bu veriler ve gerçeklerden açıkça görülmektedir. Kadınların istihdamda daha fazla yer alması, iş gücü piyasasının göstergelerini olumlu yönde değiştirecek, bu da ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacaktır."

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