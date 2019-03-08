HABER

Kadınlar ‘iz’ bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 18:46 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ‘Toplumda Kadın İzi’ paneline katıldı.Başkan Alinur ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ münasebetiyle Merinos AKKM Hüdavendigâr Salonu’nda gerçekleştirilen ‘Toplumda Kadın İzi’ paneline katıldı.

Kadınlar ‘iz’ bıraktı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ‘Toplumda Kadın İzi’ paneline katıldı.
Başkan Alinur ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ münasebetiyle Merinos AKKM Hüdavendigâr Salonu’nda gerçekleştirilen ‘Toplumda Kadın İzi’ paneline katıldı. Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürlüğü ile Bursa İl Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen ve mülteci kadınların da katıldığı programda konuşan Başkan Alinur Aktaş, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün bütün dünyada kadınların eşitlik, özgürlük ve daha huzurlu yaşama isteklerini dile getirdikleri, Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir gün olduğunu söyledi.
Başkan Aktaş, kadınların sadece bir gün değil, her gün hayatın en değerlisi olduğunu ifade ederek, “Kadınlara farkındalığın sağlanmasını önemsiyoruz. 8 Mart, kadın haklarının kazanılması ve kadınların birlikteliği mücadelesinin her yıl kadın günü olarak kutlanması önemli” dedi.
İl Müftülüğü ve Mülteci Destek Derneği ortaklığında gerçekleştirilen organizasyonda konuşan Başkan Aktaş, ‘Yuvayı dişi kuş yapar’ atasözünü hatırlatarak, “Kadınlar yaşam boyunca çalışarak, üreterek bizlerin hayatlarına katkı sağlar. Evlatlar annelerinin çocuklarıdır. Kaymakam, müdür, amir olabilir ama hangi yaşta hangi pozisyonda olurlarsa olsunlar, anneleri için onlar çocuklarıdır. Çünkü anneler, çocuklarının her türlü kahrını çekmiştir. Kadın annedir, eştir, yardır, abladır, kardeştir. Kadın değerli ve önemlidir” diyerek, tüm kadınları tebrik etti.
Başkan Aktaş, konuşmasının ardından kadınlara gül dağıttı ve hobi stantlarını ziyaret etti.
Başkan Aktaş daha sonra 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda kadınlara çiçek dağıttı. Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Aktaş, “Ben eşimin şahsında tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Rahmetli annemin şahsında bütün Hakk’ın rahmetine kavuşmuş anne ve kadınlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

Kadınlar ‘iz’ bıraktı

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Çelik: "Esnafımızı dünya pazarına açmayı hedefliyoruz"Çelik: "Esnafımızı dünya pazarına açmayı hedefliyoruz"
Dodurga SKM açılışı törenle yapıldıDodurga SKM açılışı törenle yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Kadın seyircisi kazan kaldırdı! Bir daha böyle görmek istemiyor

Kadın seyircisi kazan kaldırdı! Bir daha böyle görmek istemiyor

Fenerbahçe'de kavga şoku

Fenerbahçe'de kavga şoku

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Baygın haldeki kadın hastanede dehşeti yaşadı!

Baygın haldeki kadın hastanede dehşeti yaşadı!

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsun'da liselilerin kavgası kanlı bitti!

Liselilerin kavgası kanlı bitti!

İğrenç iddia ilçeyi ayağa kaldırmıştı! Meğer daha önce de...

İğrenç iddia ilçeyi ayağa kaldırmıştı! Meğer daha önce de...

Diyarbakır'da pompalı tüfek dehşeti! Oğlu için canını hiçe saydı

Pompalı tüfek dehşeti! Oğlu için canını hiçe saydı

Erzurum'da şaşırtan görüntü! Kurt sürüsü köye indi

Şaşırtan görüntü! Kurt sürüsü köye indi

2'si oğlu 4 kişiyi katletmişti! Türkiye'nin kanını donduran caniyle ilgili karar verildi

2'si oğlu 4 kişiyi katletmişti! Türkiye'nin kanını donduran caniyle ilgili karar verildi

Korkunç sır 600 yıl sonra ortaya çıktı!

Korkunç sır 600 yıl sonra ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.