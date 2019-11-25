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Kadınlar, kadına yönelik şiddete karşı yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 21:54 | Son Güncelleme

"KADINA Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günüönde kadınlar İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yaptılar.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,(DHA)-"KADINA Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günüönde kadınlar İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yaptılar. Taksim Tünel'den Asmalı Mescit'e kadar yürüyen kadınlar, basın açıklamasının ardından yürüyüşü bitirirken, bir grubun Taksim'e yürümek istemesi yüzünden kısa süreli arbede yaşandı. Polis gruba gazlı plastik mermiyle müdahale etti.
İstanbul 25 Kasım Kadın Platformunun çağrısı üzerine "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında Taksim Tünel'de bir araya gelen kadınlar, 'Bir kişi daha eksilmeye tahammülümüz yok' yazılı pankartla 19.00'da yürüyüşe geçti. Ellerinde erkek şiddeti kurbanı olan kadınların adının yazılı olduğu dövizler taşıyan kadınlar yürüyüş boyunca "Tesadüf değil erkek şiddeti", "Yaşasın kadın dayanışması", "Kadınlar birlikte, birlikte güçlü", "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" şeklinde sloganlar attı.
Asmalı Mescit'e kadar süren yürüyüşün ardından basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, "Sosyal medya etiketleri arasında bir kadının adını daha görmekten korkar olduk. '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve
Dayanışma Gününde bir kişi daha eksilmeye tahammülümüz yok' diyoruz" denildi. Polisin çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı yürüyüş basın açıklamasının ardından sona erdirildi. Dağılım sırasında bir grup kadın, Taksim'e yürümek istedi. Polisle grup arasında kısa süreli arbede yaşandı. Polis, grubu gazlı plastik mermiyle müdahale ederek dağıttı.
(FOTOĞRAF)

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