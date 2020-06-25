Kadınlar, kedili bekar erkekleri daha az çekici buluyor

Colorado State Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmada yaşları 18 ila 24 arasında değişen 1.380 kadına aynı erkeğin iki farklı fotoğrafları gösterildi. Fotoğrafların birinde erkek bir kediyle görünürken, diğerinde yalnız göründü. Denek kadınlardan fotoğraftaki erkeğin maskülenlik, kişilik, çekicilik gibi özelliklerinin derecelendirilmesi istendi.

Anket sonuçları, kucağında kediyle poz veren fotoğrafın daha az erkeksi ve daha az çekici bulunduğunu ortaya çıkardı. Buna karşın, kedili erkekler daha açık fikirli, uzlaşılabilir ve güven verici bulundu.

Araştırmada önemli olan bir diğer nokta ise, kadın katılımcıların kendisini kedili veya köpekli insan olarak tanımlamasıydı. Araştırmanın yazarı, Amerikan kültüründe kedili erkeklerin daha az maskülen olarak tanımlandığını; köpekli erkeklerin heteroseksüel kadınlar arasında kültürel olarak daha çok tercih ediliğini belirtti.

Çalışma ayrıca kadınların partner seçimlerinde ve flört tercihlerinde evcil hayvanların önemli bir rol oynadığını; ancak evcil hayvanların türlerinin etkilerine daha yakından bakılması gerektiğini iddia etti.

