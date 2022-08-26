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Kadınlar kıskançlık yüzünden birbirine girdi, polisler ne yapacağını şaşırdı

26.08.2022 06:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de kadınlar arasında yaşanan kavga hareketli anlara neden oldu. Kıskançlık yüzünden çıktığı iddia edilen kavgaya müdahale eden polisler de çok zor anlar yaşandı. Arbede sırasında polise vurmaya kalkışınca kelepçeyle etkisiz hale getirilen T.T., takviye olarak gelen diğer ekibe, polisler tarafından darbedildiğini söyledi. Ancak alınan bilgilere göre görüntülerde böyle bir olaya rastlanmadı...

Kadınlar kıskançlık yüzünden birbirine girdi, polisler ne yapacağını şaşırdı

Polislere ve çevreye hareketli anlar yaşatan olay dün saat 22.00 sıralarında merkez Karesi ilçesi Eski Kuyumcular Mahallesinde meydana geldi. Erkek arkadaşıyla cadde üzerinde yürüyen E.D.’ye, iddiaya göre kıskançlık nedeniyle 3 kadın saldırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine yakın bölgede olan yunus ekibi sevk edildi. Polislerin ayırmaya çalışmasına rağmen kadınlardan E.D. ve T.T., birbirlerine saldırmayı sürdürdü.

"SEN KİMSİN ELİMİ TUTUYORSUN"

Polis memuru kavgayı ayırmak için T.T.’yi kolundan tuttu. Birbirlerini erkek arkadaşlarına olan yakınlıkları nedeniyle suçlayıp, küfürler eden kadınlardan T.T., ayırmaya çalışan polis memuruna da "Sen kim oluyorsun benim elimi tutuyorsun" diyerek vurmaya başladı. T.T. polis tarafından kelepçe ile etkisiz hale getirilirken, diğer iki kadın E.D.’ye vurmaya devam etti. Bu arada bir arkadaşı da yaşanan arbedeyi cep telefonu ile kaydetti.

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"TAKVİYE GELEN POLİSE DARBEDİLDİĞİNİ SÖYLEYİP AĞLADI"

Yunus ekibi tarafları ayırmakta güçlük çekince, kısa süre sonra olay yerine takviye ekip sevk edildi. Elleri kelepçeli olan T.T., yeni gelen polisleri görünce ağlamaya başlayarak, meslektaşları tarafından tartakladığı iddiasında bulundu. Yeni gelen ekip iddiaları değerlendirmek için T.T.’yi yunus ekibinden uzaklaştırarak ekip otosuna bindirdi. Ancak ekip aracını tekmeleyen T.T., polislere tehditler savurdu. Kadınların kavgası güçlükle sonlandırılırken, olay yerine gelen görevli kadın polis memurunun üst aramasının ardından taraflar polis merkezine götürüldü. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir kavga
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