Kadınlar Konak Meydanı'na ayakkabı bıraktı

İZMİR, (DHA)- İZMİR Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB), 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü'nde şiddete dikkat çekmek için Konak Meydanı’na ayakkabı bıraktı.

'Şiddetin saati olmaz' diyerek, Konak Meydanı’nda bir araya gelen İzmirliler, şiddete maruz kalarak yaşamını kaybetmiş kadınların anısına ayakkabı bıraktı. Turuncu fular takarak kadına şiddete dikkat çekmeye çalıştıklarını ifade eden İKKB Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, şiddetin farkındalık yaratılarak azalacağını söyledi. Şiddetin her türlüsüyle mücadele edeceklerini belirten Serter, "Kadınlarımızın hayatlarında yaşadığı şiddete dikkat çekmek için bugün buradayız. Her ne olursa olsun şiddet kabul edebileceğimiz bir durum değildir. İKKB çatısı altında faaliyet gösteren 44 dernekle birlikte şiddetle mücadele edeceğiz" diye konuştu.

'UYGARLIK, KADINA DEĞER VERMEKTİR'

İzmirlilerin şiddet konusuna duyarlı olduklarını vurgulayan Serter, Türkiye’nin batısından doğusuna, bu farkındalığın yayılması için çalışacaklarını söyledi. 1999 yılında şiddete karşı kadını koruyan İstanbul Sözleşmesi'ne imza atan ilk ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayan Serter, "İzmir Kadın Kuruluşları Birliği olarak Konak Meydanı’nda bıraktığımız ayakkabılar, farkındalık yaratmamıza neden olacak. Maalesef kadınlarımızın, yaşamın birçok bölümünde şiddete maruz kalarak, yaşamları kısıtlanmaktadır. Uygar devlet olabilmenin tek şartı kadına istenilen desteği verebilmekten geçer. İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasını istiyoruz" dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de kadınların dünyanın her yerinde, erkek şiddetine karşı seslerini çıkarttıklarını ve kadınların erkek egemen düzene karşı durarak, önemli bir direniş hattı oluşturduklarını söyledi.

Etkinlikte İzmir Kadın Konseyi Başkanı Kızbes Seyhan ve İzmir Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği Dernek Başkanı Fatoş Dayıoğlu da yer aldı.

FOTOĞRAF