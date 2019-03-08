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Kadınlar "korkulu rüyaları"na karşı bilinçlendiriliyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.03.2019 11:33 | Son Güncelleme

Kocaeli Valiliği koordinasyonunda başlatılan "Kadın Sağlığı Eğitim Projesi" kapsamında, kentteki 15-69 yaş arasındaki yaklaşık 680 bin kadına, başta meme ve rahim ağzı kanserleri olmak üzere kadınlarda en sık görülen hastalıklar hakkında eğitim verilerek farkındalığın arttırılması hedefleniyor - Proje kapsamında düzenlenen toplantılarla yaklaşık 1,5 yılda, 340 bin kadına ulaşıldı - Proje koordinatörü Hülya Aksoy: - "Kendisinde meme kanseri bulunduğunu projenin içinde öğrenip tedavi olmaya başlayan kadınlar oldu. Bir kişiye bile ulaşsak, çok büyük bir fayda sağlamış oluyoruz" - "Projeye başladıktan sonra bilinçlenmeye bağlı olarak KETEM'lere müracaatların arttığını, bu anlamda da fayda sağladığını görüyoruz"

KOCAELİ (AA) - KADİR YILDIZ - Kocaeli Valiliği koordinasyonunda başlatılan "Kadın Sağlığı Eğitim Projesi" doğrultusunda kentteki yaklaşık 680 bin kadına, meme ve rahim ağzı kanserleri tanı yöntemleri, üreme sağlığı, normal doğum, menopoz, obeziteden korunma, sağlıklı beslenme ve kadına yönelik şiddet gibi konularda eğitim verilerek bilinçlenmenin arttırılması amaçlanıyor.

İl Sağlık Müdürlüğünce Ekim 2017'den itibaren yürütülen "Kadın Sağlığı Eğitim Projesi"nde, doktor, ebe ve hemşirelerden oluşan 36 kişilik ekip, kentte eğitimler düzenleyerek kadınlarla bir araya geliyor.

Proje ekibi, kentteki 15-69 yaş arasındaki yaklaşık 680 bin kadına, meme ve rahim ağzı kanserleri tanı yöntemleri, kadın üreme sağlığı, normal doğum, menopoz, obeziteden korunma, sağlıklı beslenme, organ bağışının önemi, kadına yönelik şiddet, sigara bağımlılığı gibi konularda eğitim vermeyi planlıyor.

Proje kapsamında düzenlenen toplantılarla yaklaşık 1,5 yılda, 340 bin kadına ulaşılarak, kadınların "korkulu rüyası" olarak nitelendirilen hastalıklara karşı bilinçlenmeleri sağlandı.

- "Çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz"

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi proje koordinatörü Hülya Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyi Valilik bünyesinde başlattıklarını, hedef kitlelerinin kentte yaşayan yaklaşık 680 bin kadın olduğunu söyledi.

"Proje kapsamında bugün itibarıyla 340 bin kadına ulaşmış durumdayız." diyen Aksoy, kadınları kendi sağlıkları konusunda bilinçlendirmek istediklerini kaydetti.

Aksoy, kadınları tehdit eden kanser türlerinin katılımcılara anlatıldığını dile getirerek, "Bunun anlatılması kadınların kendi kendine aylık muayenesini yapması konusunda bilgiler veriliyor. Bunu nasıl yapacağını gösteren videolarımız var. Bunları kadınlarımıza gösteriyoruz. Bunun dışında rahim ağzı kanseri, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, menopoz, sigara ve uyuşturucu bağımlılığı, obezite ve kadına şiddet gibi konularda bilgilendirme toplantısı yapıyoruz. Tek amacımız, kadınlarımızda farkındalık yaratmak. Bunun için çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz." diye konuştu.

- "Bilinçlenmeye bağlı olarak KETEM'lere müracaatlar arttı"

Kadınların kendilerini tehdit eden hastalıkları bilmesinin öneminden bahseden Aksoy, şöyle devam etti:

"Proje kapsamında farkında olmadan bu sıkıntıları yaşayan kadınlar oldu. Kendisinde meme kanseri bulunduğunu projenin içinde öğrenip tedavi olmaya başlayan kadınlar oldu. Bir kişiye bile ulaşsak, çok büyük bir fayda sağlamış oluyoruz. Bu da çok önemli. Gittiğimiz toplantılardan kadınların çoğunluğunun Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezinden (KETEM) habersiz olduğunu fark ediyoruz. KETEM'ler ücretsiz tetkikler yapan yerler. Kadınlarımızı, anlattığımız başlıklarla ilgili nerelere müracaat edebilecekleri konusunda bilgilendiriyoruz. Dolayısıyla projeye başladıktan sonra bilinçlenmeye bağlı olarak KETEM'lere müracaatların arttığını, bu anlamda da fayda sağladığını görüyoruz."

Mahalle veya şehir merkezi ayırmadan kadınların olduğu her yere ulaştıklarını anlatan Aksoy, toplantılara kadınların yoğun katılım sağladığını bildirdi.

Aksoy, temel amaçlarının kadınların sağlığını korumak ve yaşam kalitelerini arttırmak olduğunu vurgulayarak, "Yaptığımız toplantılar sonrasında konuştuğumuz kadınlarımız oluyor. Kadınlarımız, kendileri için böyle bir proje oluşturulup, kendi ayaklarına gelinmesi noktasında çok büyük memnuniyet duyduklarını ifade ediyorlar. 100 kadından 5'i bile KETEM'e gidip tetkik yaptıralım diyorsa, bilinçlendirmenin sağlanması noktasında bir kazanımdır." değerlendirmesinde bulundu.

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