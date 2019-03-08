Proje ekibi, kentteki 15-69 yaş arasındaki yaklaşık 680 bin kadına, meme ve rahim ağzı kanserleri tanı yöntemleri, kadın üreme sağlığı, normal doğum, menopoz, obeziteden korunma, sağlıklı beslenme, organ bağışının önemi, kadına yönelik şiddet, sigara bağımlılığı gibi konularda eğitim vermeyi planlıyor.

İl Sağlık Müdürlüğünce Ekim 2017'den itibaren yürütülen "Kadın Sağlığı Eğitim Projesi"nde, doktor, ebe ve hemşirelerden oluşan 36 kişilik ekip, kentte eğitimler düzenleyerek kadınlarla bir araya geliyor.

KOCAELİ (AA) - KADİR YILDIZ - Kocaeli Valiliği koordinasyonunda başlatılan "Kadın Sağlığı Eğitim Projesi" doğrultusunda kentteki yaklaşık 680 bin kadına, meme ve rahim ağzı kanserleri tanı yöntemleri, üreme sağlığı, normal doğum, menopoz, obeziteden korunma, sağlıklı beslenme ve kadına yönelik şiddet gibi konularda eğitim verilerek bilinçlenmenin arttırılması amaçlanıyor.

Aksoy, kadınları tehdit eden kanser türlerinin katılımcılara anlatıldığını dile getirerek, "Bunun anlatılması kadınların kendi kendine aylık muayenesini yapması konusunda bilgiler veriliyor. Bunu nasıl yapacağını gösteren videolarımız var. Bunları kadınlarımıza gösteriyoruz. Bunun dışında rahim ağzı kanseri, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, menopoz, sigara ve uyuşturucu bağımlılığı, obezite ve kadına şiddet gibi konularda bilgilendirme toplantısı yapıyoruz. Tek amacımız, kadınlarımızda farkındalık yaratmak. Bunun için çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz." diye konuştu.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi proje koordinatörü Hülya Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyi Valilik bünyesinde başlattıklarını, hedef kitlelerinin kentte yaşayan yaklaşık 680 bin kadın olduğunu söyledi.

- "Bilinçlenmeye bağlı olarak KETEM'lere müracaatlar arttı"

Kadınların kendilerini tehdit eden hastalıkları bilmesinin öneminden bahseden Aksoy, şöyle devam etti:

"Proje kapsamında farkında olmadan bu sıkıntıları yaşayan kadınlar oldu. Kendisinde meme kanseri bulunduğunu projenin içinde öğrenip tedavi olmaya başlayan kadınlar oldu. Bir kişiye bile ulaşsak, çok büyük bir fayda sağlamış oluyoruz. Bu da çok önemli. Gittiğimiz toplantılardan kadınların çoğunluğunun Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezinden (KETEM) habersiz olduğunu fark ediyoruz. KETEM'ler ücretsiz tetkikler yapan yerler. Kadınlarımızı, anlattığımız başlıklarla ilgili nerelere müracaat edebilecekleri konusunda bilgilendiriyoruz. Dolayısıyla projeye başladıktan sonra bilinçlenmeye bağlı olarak KETEM'lere müracaatların arttığını, bu anlamda da fayda sağladığını görüyoruz."

Mahalle veya şehir merkezi ayırmadan kadınların olduğu her yere ulaştıklarını anlatan Aksoy, toplantılara kadınların yoğun katılım sağladığını bildirdi.