HABER

Kadınlar köyde üretip, şehirde satıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 06:46 | Son Güncelleme

TRABZON’da köy ve mahallelerde yaşayan kadınlar, ürettikleri süt ürünleri, sebze, meyve, el yapımı reçel ve pekmezleri Kireçhane Pazarı'nda satışa sunuyor.

Kadınlar köyde üretip, şehirde satıyor

Filiz YILDIRIM/TRABZON, (DHA)- TRABZON’da köy ve mahallelerde yaşayan kadınlar, ürettikleri süt ürünleri, sebze, meyve, el yapımı reçel ve pekmezleri Kireçhane Pazarı'nda satışa sunuyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği doğal ve organik ürünler kısa sürede tükenirken kadınlar da bu şekilde gelir elde ediyor.
Trabzon’un Ortahisar ilçesinde girişimci Ayşe Kurban, kadınlar için ürettikleri ürünleri satabilecekleri bir pazar oluşturdu. Köy mahsulleri pazarda hızlı bir şekilde tükenirken daha önce üretim yapmayan birçok kadın kendilerine inek, tavuk alarak üretim ve satış yapmaya başladı. Vatandaşların ilgi gösterdiği doğal ve organik ürünlerin pazarda kısa sürede satıldığı görüldü.
'PAZARDAKİ TÜM ÜRÜNLERİ KADINLAR ÜRETİYOR'
Kireçhane pazarının kurulmasına öncülük yapan girişimci Ayşe Kurban, kadınların Pazar sayesinde üretime yöneldiklerini belirterek “Pazarımızın kurulmasıyla birlikte tekrar inek, tavuk alan köylülerimiz var. Burada yöreye özel ot tavamız var, portakal reçeli, karadut, turşu, salep, kadayıf, sarma, çeşitli ekmeklerimiz ve boncuk işlerimiz var. Pazardaki tüm ürünleri kadınlarımız üretiyor” dedi.
'HER ŞEY TAMAMEN DOĞAL'
Doğal ürünler ürettiklerini söyleyen Cemile Bayraktar da “Haftada 6 gün üretip, bir gün satıyoruz. Geceden sabahlara kadar çalışıyoruz. Tarlamızda, bağımızda, bahçemizde yetişen meyvelerimizden reçeller yapıyoruz. İneklerimizin sütünden peynir, yoğurt yapıyoruz. Burada üretilen her şey tamamen doğal.Çok güzel tepkiler alıyoruz. İnşallah başka ilçelerimize de kadınlarımıza da öncülük edeceğiz” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Kadınlar köyde üretip, şehirde satıyorKadınlar köyde üretip, şehirde satıyorKadınlar köyde üretip, şehirde satıyorKadınlar köyde üretip, şehirde satıyor

PARTNERKilo verdikten sonra... Bambaşka biri olduKilo verdikten sonra... Bambaşka biri oldu
Güneydoğu Anadolu'nun petrol yataklarının röntgeni çekildiGüneydoğu Anadolu'nun petrol yataklarının röntgeni çekildi
Mama getirene ücretsiz bakımMama getirene ücretsiz bakım
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den flaş yaptırım kararı!

ABD'den flaş yaptırım kararı!

7 aylık kabus: Hayatımız karardı!

7 aylık kabus: Hayatımız karardı!

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kaynanasıyla aşk yaşayan damat skandalında yeni gelişme!

Kaynanasıyla aşk yaşayan damat skandalında yeni gelişme!

Meteoroloji sitesinden uyardı! Kuzey Afrika'dan geliyor

Meteoroloji sitesinden uyardı! Kuzey Afrika'dan geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Metrobüs karıştı: Ağabey çocuklar var, kadın var, yapmayın!

Metrobüs karıştı: Ağabey çocuklar var, kadın var, yapmayın!

Gece yarısı korku dolu anlar! Polis ekipleri alarma geçti!

Gece yarısı korku dolu anlar! Polis ekipleri alarma geçti!

AYM Başkanlığına Zühtü Arslan'ın yeniden seçilmesi Resmi Gazete'de

AYM Başkanlığına Zühtü Arslan'ın yeniden seçilmesi Resmi Gazete'de

Ameliyatın ardından odasında dinleniyordu! Doktor ölü bulundu

Her şey ameliyattan sonra oldu! Doktor ölü bulundu!

İzmir'de korkutan yangın! Bir anda alevler içinde kaldı

İzmir'de korkutan yangın!

Manisa'da 7 aydır kabusu yaşıyorlar

7 aylık kabus: Hayatımız karardı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.