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Kadınlar muay thai öğreniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 15:58 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Hendek ilçesinde Halk Eğitim Merkezi ve Hendek Maradow Muay Thai Kulübü'nce açılan kursa katılan kadınlar, spor yaparak hem zinde kalıyor hem de savunma tekniklerini öğreniyor

Sakarya'nın Hendek ilçesinde kadınlar, kendilerini savunabilmek için muay thai öğreniyor.

Hendek Halk Eğitim Merkezi ile Hendek Maradow Muay Thai Kulübü'nün düzenlediği muay thai kursuna katılan kadınlar, hem zinde kalıyorlar hem de tehlikelere karşı savunma tekniklerini geliştiriyor.

Hendek Maradow Muay Thai Kulübü 2. kademe antrenörü Yasemin Erdem, gazetecilere yaptığı açıklamada, Halk Eğitim Merkezi üzerinden, kadınlara kendilerini nasıl savunacaklarını öğretmek için ücretsiz kurs açtıklarını söyledi.

Kadınların üçte birinin şiddet gördüğünü belirten Erdem, "Devletin imkanlarıyla ücretsiz olarak bu kursu açtık. Muay thai, dirsek ve dirsek kullanabildiğimiz, tekme atabildiğimiz yakın temasta ayağını vurup güreşi de içinde barındıran bir spor dalıdır. Bir kadının kendisini koruyabilmesi için de bütün vücudunu kullanması lazım. 12 ay boyunca ücretsiz olarak Halk Eğitim Merkezi üzerinden kurs alabiliyorlar." diye konuştu.

Erdem, 3 aylık eğitimden sonra bir kadının kendini savunabilecek duruma geldiğini anlattı.

Kursiyer Kübra Akbey de yaklaşık 4 aydır muay thai yaptığını dile getirerek, "Buradaki kursta çok şeyler öğrendim ve hala kursa devam ediyorum, devam da edeceğim. Kendimi savunacak kadar sporu öğrendim. İnşallah kötü bir şeyle karşılaşmam, karşılaşırsam da kendimi savunacak kadar eğitimimi aldım." dedi.

Kursiyer Resmiye Yılmaz da 10 aydır kursa devam ettiğini söyleyerek, "Sporu çok sevdiğim ve muay thai sporunu merak ettiğim için geldim. Ortam çok güzel ve çok güzel şeyler de öğreniyoruz. Hocamız bütün taktikleri bizlere öğretiyor. Ayrıca spor yaparak da vücudumuzdaki ağrıları gideriyoruz. Burada hem spor yapıyoruz hem de savunma sanatını öğreniyoruz. Savunmaya nispeten hazırım. Bu sporu öğrenerek, öz güvenim gelmiş oluyor ve kendimi koruyabileceğim duruma geldim." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
kadın Kurs Muay Thai sakarya savunma

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