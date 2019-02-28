Kadınlar muay thai öğreniyor

Kadınların üçte birinin şiddet gördüğünü belirten Erdem, "Devletin imkanlarıyla ücretsiz olarak bu kursu açtık. Muay thai, dirsek ve dirsek kullanabildiğimiz, tekme atabildiğimiz yakın temasta ayağını vurup güreşi de içinde barındıran bir spor dalıdır. Bir kadının kendisini koruyabilmesi için de bütün vücudunu kullanması lazım. 12 ay boyunca ücretsiz olarak Halk Eğitim Merkezi üzerinden kurs alabiliyorlar." diye konuştu.

Kursiyer Kübra Akbey de yaklaşık 4 aydır muay thai yaptığını dile getirerek, "Buradaki kursta çok şeyler öğrendim ve hala kursa devam ediyorum, devam da edeceğim. Kendimi savunacak kadar sporu öğrendim. İnşallah kötü bir şeyle karşılaşmam, karşılaşırsam da kendimi savunacak kadar eğitimimi aldım." dedi.

Kursiyer Resmiye Yılmaz da 10 aydır kursa devam ettiğini söyleyerek, "Sporu çok sevdiğim ve muay thai sporunu merak ettiğim için geldim. Ortam çok güzel ve çok güzel şeyler de öğreniyoruz. Hocamız bütün taktikleri bizlere öğretiyor. Ayrıca spor yaparak da vücudumuzdaki ağrıları gideriyoruz. Burada hem spor yapıyoruz hem de savunma sanatını öğreniyoruz. Savunmaya nispeten hazırım. Bu sporu öğrenerek, öz güvenim gelmiş oluyor ve kendimi koruyabileceğim duruma geldim." şeklinde konuştu.

