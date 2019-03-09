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Kadınlar 'nafaka hakkı' için yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 17:47 | Son Güncelleme

ANTALYA Kadın Platformu üyesi 200 kadın, nafaka haklarının ellerinden alındığını öne sürerek yürüyüş düzenledi.

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Kadın Platformu üyesi 200 kadın, nafaka haklarının ellerinden alındığını öne sürerek yürüyüş düzenledi.

Antalya Kadın Platformu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenledi. Ellerinde pankart ve dövizlerle Aydın Kanza Parkı'nda bir araya gelen kadınlar, burada bir süre slogan atarak kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddeti protesto etti. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı yürüyüşte kadınlar, yaklaşık 2 kilometre boyunca yürüyerek Cumhuriyet Meydanı'na geldi. Yürüyüş güzergahına çıkan tüm yollara demir bariyer yerleştiren polis ekipleri, giriş ve çıkışlarda ise üst araması yaptı.

Cumhuriyet Meydanı'nda grup adına basın açıklaması yapan Ebru İntibay, ev içerisindeki emeğin görmezden gelinmesine ve kadının değersiz görülmesine karşı çıktıklarını söyledi. 2018 yılında 477 kadının öldürüldüğünü belirten İntibay, "Bizi babayla, kocayla, aileyle tanımlayanlara, işsiz bırakarak itaate zorlayanlara karşı bin bir emek ve mücadeleyle elde ettiğimiz nafaka hakkımızdan vazgeçmiyoruz" dedi. Meydanda toplanan grup, basın açıklamasının ardından halay çekerek şarkı söyledi.

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