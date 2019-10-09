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Kadınlar Nezihe Meriç’in kitabını konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 14:38 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri’nin 2010 yılından bu yana binlerce kadını kitaplarla ve yazarlarıyla buluşturduğu “Kadın Hayata Yakın” etkinliğinin 30’uncusu yapıldı.Hayatta dönüşümün, kadınlarla, edebiyat ve sanatla gerçekleşeceğine olan inançla gerçekleştirilen “Kadın Hayata Yakın”a çoğunluğu kırsal mahalleler olmak üzere 32 mahalleden 750 kadın katıldı.

Kadınlar Nezihe Meriç’in kitabını konuştu

Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri’nin 2010 yılından bu yana binlerce kadını kitaplarla ve yazarlarıyla buluşturduğu “Kadın Hayata Yakın” etkinliğinin 30’uncusu yapıldı.
Hayatta dönüşümün, kadınlarla, edebiyat ve sanatla gerçekleşeceğine olan inançla gerçekleştirilen “Kadın Hayata Yakın”a çoğunluğu kırsal mahalleler olmak üzere 32 mahalleden 750 kadın katıldı. Kadınlar söyleşiye, Nilüfer Belediyesi’nin kendilerine armağan ettiği Nezihe Meriç’in “Alacaceren” isimli kitabını okuyarak geldi.
Üçevler Mahallesi’nde Akasya Düğün Salonu’nda düzenlenen ve Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız’ın da katıldığı buluşmada, Nezihe Meriç’in kızı Aslı Şengil Buico ile yazar Jale Sancak, Meriç’in “Alacaceren” isimli kitabı ve Meriç’in edebî hayatı ile hatıralarını üzerine konuştu.
Buluşmada ilk sözü alan yazar Jale Sancak oldu. Nezihe Meriç’ten “Öykü ana“ olarak bahseden Sancak, Cumhuriyet döneminin ilk kadın yazarlarından biri olan Nezihe Meriç’in daima takip ettikleri bir yazar olduğunu söyledi. Sancak, “Nezihe Meriç, toplumsal sıkışmaları, çalkantıları büyük duyarlılıkla kitaplarında anlatıyor. Bunun yanı sıra kadın ve erkek ilişkilerini, aşkı da derinlemesine anlatmıştır. Kitaplarında erkeler de vardır ama kadınlara daha fazla yer vermiştir. Kadınların iç dünyalarını ustalıkla anlatır. Kitaplarında kadın karakterleri de eleştirir ve böylece kadınların farkına varmasını sağlar” diye konuştu.
“Annem beni katı kurallarla büyüttü”
Nezihe Meriç’in kızı Aslı Şengil Buico da annesinin hayatını anlattı. Nezihe Meriç’in öncellikle anne ve eş olduğunu anlatan Aslı Şengil Buico, “Annemin yazar olduğunu bilirdim, fakat benim için hiçbir şey fark etmiyordu. Dikiş diken, yemek ve temizlik yapan bir anneydi o. Annemin, arkadaşlarımın annelerinden tek farklı boş zamanlarında kitap okumasıydı. Benim canım sıkıldığında da benimle oyun oynamak yerine bana kitap okuturdu” diye konuştu.
Şımartılmadan katı kurallarla büyütüldüğünü de anlatan Buico şöyle devam etti: “Annem kitaplarında modernliği, çağdaşlığı vurgulasa da beni çok tutucu bir şekilde büyüttü. Ayrıca küçüklüğümden beri ayaklarımın üstünde durabilmeyi öğretti bana”
Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem adına, Nezihe Meriç’in kızı Aslı Şengil Buico, yazar Jale Sancak ve mahallelerinden kalkıp etkinliğe katılan kadınlara ayrı ayrı teşekkür etti.

Kadınlar Nezihe Meriç’in kitabını konuştu

Kadınlar Nezihe Meriç’in kitabını konuştu

Kadınlar Nezihe Meriç’in kitabını konuştu

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