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Kadınlar okul bahçesinde yetiştirdikleri biberin hasadını yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 14:48 | Son Güncelleme

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde "Kadınlar Üretiyor, Kadınlar Kazanıyor" projesi kapsamında istihdam edilen 13 kadının, okul bahçesinde yetiştirdiği biberlerin hasadı yapıldı

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde "Kadınlar Üretiyor, Kadınlar Kazanıyor" projesi kapsamında istihdam edilen 13 kadının yetiştirdiği biberler hasat edildi.

Kızıltepe Kaymakamlığı ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi bünyesinde faaliyet yürüten Çok Amaçlı Toplum Merkezince (ÇATOM) imzalanan protokol kapsamında İŞKUR aracılığıyla istihdam edilen 13 kadına, bahçe bitkileri konusunda teorik ve pratik eğitim verildi.

Eğitimin sonunda sertifika alan kadınlar, Ahmede Hani Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesindeki 2 dönüm alanda dolmalık biber yetiştirdi. Kadınlar, okul bahçesinde yetiştirdikleri biberlerin hasadını yaptı.

ÇATOM saha sorumlusu Bahar Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, kadınlara yaşadıkları yerde hizmet götürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bu kapsamda dezavantajlı kesimlere yönelik çalışmalar yaptıklarına işaret eden Yıldız, şöyle konuştu:

''Proje kapsamında 2 dönüme biber ekmeye karar verdik. Protokol kapsamında okulumuzun ihtiyaçlarını giderecek ve kadınlara destek olacak bir çalışma başladı. Kadınlarımız proje süresince hem gelir elde ediyor hem de güzel zaman geçiriyor. Toprakla uğraşarak sağlık sorunlarını atlatanlar oldu. Yaklaşık 7-8 ton hasat bekliyoruz."

Bahçede organik tarım yaparak güzel verim aldıklarını aktaran Yıldız, kadınların aldıkları eğitimle kendi bahçelerini yaparak geçimlerini sağlayabileceklerini dile getirdi.

Yıldız, projenin sonunda uygulama sahasının hibe olarak okula kalacağını, burada öğrencilerin de uygulamalı eğitim alabileceklerini ifade etti.

İstihdam edilen kadınlardan Ayşe Kara da toprakla uğraşmanın kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Projenin devam etmesini istediklerini vurgulayan Kara, ''Burada çalışmak bizim için iyi oldu. Evde sadece çocuklarla uğraşıyorduk. Bu şekilde eve katkımız oldu. Topraklarımız verimli. Kendi bahçemde de biber yetiştirmek istiyorum." dedi.

Fatma Doğan da toprakla uğraşarak stres attıklarını anlattı.

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