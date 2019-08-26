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Kadınlar öldürülen Emine Bulut için Konya’da toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 21:30 | Son Güncelleme

Konya’da Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Konya Kadın Meclisi tarafından düzenlenen programda Kırıkkale’de Emine Bulut ve Konya’da Tuba Erkol’un eşleri tarafından öldürülmesi ve kadına yönelik şiddet olayları protesto edildi.Konya’da Zafer Meydanı(nda toplanan kadınlar, ellerinde ‘Ölmek istemiyoruz”, “Kadın cinayetlerine durduracağız” yazılı pankartlar ve ‘Anne lütfen ölme’, ‘Asla yalnız yürümeyeceksin” şeklinde slogan attı.

Konya’da Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Konya Kadın Meclisi tarafından düzenlenen programda Kırıkkale’de Emine Bulut ve Konya’da Tuba Erkol’un eşleri tarafından öldürülmesi ve kadına yönelik şiddet olayları protesto edildi.
Konya’da Zafer Meydanı(nda toplanan kadınlar, ellerinde ‘Ölmek istemiyoruz”, “Kadın cinayetlerine durduracağız” yazılı pankartlar ve ‘Anne lütfen ölme’, ‘Asla yalnız yürümeyeceksin” şeklinde slogan attı. Eyleme katılan geçtiğimiz günlerde Konya’da kocası tarafından 20 yerinden bıçaklanarak öldürülen Tuba Erkol’un annesinin "Tuba’m Tuba’m" diye ağlaması yürekleri burktu. Programı düzenleyen Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Konya Kadın Meclisi adına açıklama yapan avukat Akerke Abdykalykova Onat, "Kadınlara reva görülen şiddet en ağır, en vahşi biçimiyle maalesef bir kez daha karşımızda. Bu ülkede kadınlar yaşamak istiyor. Emine’nin ’ölmek istemiyorum’ sözlerini hiç bir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu ülkede kadınlar yaşamak istiyor, en temel insan hakkı olan yaşamak" dedi.
Şiddet gören aile yakınlarına seslenen Tuba’nın abisi Derviş Ceran, "Tolare etmesinler, git çek, işte başına geleceklere katlan, erkektir yapar gibi sözlerinin arkasına kimse saklanmasın. Eğer bir kadın eziliyorsa abilerine, babalarına, akrabalarına sesleniyorum; kesinlikle sahip çıksınlar. Biz sahip çıkamadık, kardeşimizi korkunç bir şekilde kaybettik. İnşallah bir daha Tuba’lar, Emine’ler olmaz" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından kocası tarafından öldürülen Tuba Erkol’un annesinin "Tuba’m, Tuba’m" diyerek ağlaması yürekleri burktu. Program Gedavet Parkı’na kadar yürüyüşün ardından son buldu.

Kadınlar öldürülen Emine Bulut için Konya’da toplandı

Kadınlar öldürülen Emine Bulut için Konya’da toplandı

Kadınlar öldürülen Emine Bulut için Konya’da toplandı

Kadınlar öldürülen Emine Bulut için Konya’da toplandı

Kadınlar öldürülen Emine Bulut için Konya’da toplandı

Kadınlar öldürülen Emine Bulut için Konya’da toplandı

Kadınlar öldürülen Emine Bulut için Konya’da toplandı

Kadınlar öldürülen Emine Bulut için Konya’da toplandı

Kadınlar öldürülen Emine Bulut için Konya’da toplandı

Kadınlar öldürülen Emine Bulut için Konya’da toplandı

Kadınlar öldürülen Emine Bulut için Konya’da toplandı

Kadınlar öldürülen Emine Bulut için Konya’da toplandı

Kadınlar öldürülen Emine Bulut için Konya’da toplandı

Kadınlar öldürülen Emine Bulut için Konya’da toplandı

Kadınlar öldürülen Emine Bulut için Konya’da toplandı
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