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Kadınlar, orgazm için ideal penis boyunu açıkladı

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.07.2020 10:16 | Son Güncelleme

Bazı kadınlar boyunun önemli olmadığını söylerken, bazıları öyle düşünmüyor. Peki, eğer boyu gerçekten önemliyse, ne kadar büyüklükten bahsediliyor?

Kadınlar, orgazm için ideal penis boyunu açıkladı

Online arkadaşlık sitesi Big One Dating 1.000 kadın arasında anket yaparak, onlara partnerlerinin penis boyutunu sordu.

Anket sadece penis boyutunu değil performans memnuniyetini ve ideal penis boyunu analiz ediyor. Katılımcı kadınların verdiği yanıta göre, kadınların %44’ü, en çok penis boyu 20 cm olan partnerle tatmin olduğunu belirtti. Ankete katılan kadınların %39’u, penis boyu 25 cm olan partnerlerle orgazm olduklarını belirtti.

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Araştırma, penis boyutunun önemli olduğunu; ancak daha büyük penisin daha iyi olduğu anlamına gelmediğini ortaya çıkardı. Araştırmanın ilginç bir diğer noktası da, 10 cm’lik penisle tatmin olan kadınların sayısının, 27 cm’lik penisle tatmin olduğunu söyleyen kadın katılımcı sayısının aynı olması.

Erekte bir penisin ortalama 14 cm olduğu göz önüne alındığında, kadınların %34’ü 15 cm’lik bir penisle orgazm olduklarını, %31’i ise 12 cm’lik penisle orgazm olduklarını belirtti.

Araştırmaya kadılan bir kadın penis boyutunun önemli olduğunu, ancak iyi bir seks partneri olunması için birçok farklı faktörün bulunduğunu söyleyerek “Penis boyu önemli, ama onu nasıl kullanacağını bilmek daha önemli” dedi.

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