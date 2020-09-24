Kadınlar, otostopla bindikleri araçtaki engellinin 2 bin lirasını gasbetti

Olay, 21 Eylül Pazartesi günü, Serinhisar- Denizli karayolu, Cumhuriyet Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bedensel engelli F.U., otostop yapan Sedef Y.'yi (20) almak için otomobilin durdurdu. Bu sırada ağaçlık alandan çıkan Duygu S. (36) ve Sibel Ö. (31) de araca bindi. Kadınlar otomobilde dövdükleri F.U.'nun cüzdanındaki 2 bin lirayı gasbetti. 3 kadın kendilerini bekleyen başka bir otomobile binerek, kaçtı. F.U.'nun ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

26 KAMERA 12 SAAT İNCELENDİ

Serinhisar ilçe Jandarma Komutanlığı ile jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından geniş çaplı araştırma başlatıldı. İlçede ve yol güzergahındaki 26 kamera, 12 saat boyunca izlenerek şüphelilerin kaçtığı aracın plakası tespit edildi. Aracın, Konya'nın Akşehir ilçesinde olduğu belirlendi. Ekipler, 'Avcı Kapanı' ismi verilen operasyonla, dün otomobili durdurup, şüpheliler Sedef Y., Sibel Ö., Duygu S., Ali Ç. (31), Elem Z. (44) ve Engin Z.'yi (32) gözaltına alındı. Şüphelilerden Duygu S.'nin jandarmada benzer suçlardan 25 kaydı bulunduğu, 4 kez cezaevinden firar ettiği, Sibel Ö.'nün 31 suç kaydının bulunduğu ve 10 defa cezaevinden firar ettiği belirtildi. Diğer şüphelilerden Elem Z.'nin 10, Engin Z.'nin de 29 ayrı suç kaydının bulunduğu bildirildi.