'Kadınlar photoshop yapıp bizi kandırıyor' sorusu! Nihat Hatipoğlu'nun tepkisi gündem oldu

ATV ekranlarında yayınlanan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur programında seyirciden dikkat çeken bir soru geldi.

Feysel Karasöğüt isimli bir vatandaş, Nihat Hatipoğlu'na 'Kadınlar sosyal medyada photoshop yapıyorlar, bizi kandırıyorlar, kul hakkına girer mi?' diye sordu. Hatipoğlu o soruya, "Niyet iyiyse, evlenmek ise bu durumda fotoğrafın gerçek olması gerekir. Evleneceği kişiye gerçekleri söylemesi gerekir"yanıtını vererek ekledi.

"SENİN CANIN ÇOK YANMIŞ HERALDE"

"İlginç bir soru" diyerek tepki veren Hatipoğlu, "Senin canın çok yanmış herhalde. Feysel, yabana atılmaz bir soru sordu." ifadesinde bulundu. O anlar canlı yayında herkesi güldürdü.

