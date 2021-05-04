HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kadınlar pisuvarlarının satışı patladı!

Kadınlar pisuvarlarının satışı patladı!

04.05.2021 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni tip koronavirüs salgını ile birlikte kadınlar için umumi tuvaletleri kullanmak daha zor hale geldi. Buna karşın birkaç yıldır piyasada olan portatif kadın pisuvarlarının satışında ciddi artış gözleniyor.

Kadınlar pisuvarlarının satışı patladı!

Kadınların ayakta idrar yapmalarını sağlayan Shewee'nin aparatlarında salgın döneminde yüzde 700 artış oldu. Sektördeki The Pee Pocket ve The Tinkle Belle gibi diğer şirketler de talepte önemli bir artış yaşandığını açıkladı.

Pandemi ile birlikte hijyen konusunda daha titiz davranmaya çalışan kadınlar için portatif pisuvarlar kolay bir çözüm haline geldi. Bu süreçte birçok kişide umumi tuvalete gitme konusunda bir korku oluştu.

Shewee'yi geliştiren Sam Fountain, bu icadının birçok kadın için bir devrim niteliğinde olacağını tahmin ettiğini belirterek, bu kadar kadının ilgisini çekeceğini hayal etmediğini söyledi.

AYAKTA İDRAR YAPMAK SAĞLIKLI MI?

Bu ürünler her ne kadar kadınlar için pratik bir çözüm olsa da sağlık açısından ne kadar etkili?

Amerikalı jinekolog Jen Gunter'e göre portatif pisuvar kullanmanın virüse yakalanma riskini azalttığına dair çok az kanıt olduğuna dikkat çekiyor. Gunter, tuvalette tehlikenin her şeyden önce ellerimizle yüzümüze dokumaktan kaynaklandığını açıklıyor.

Konuyla ilgili çalışmalar da oturarak idrar yapmanın kadınlar için ideal olduğunu gösteriyor.

Araştırmalara göre ayakta ihtiyacını gidererek durmanın pelvik taban kaslarının rahatlamasını engellediğini ve idrar kesesinde idrar kalıntıların oluşmasına yol açtığını gösteriyor.

Ayrıca bazı araştırmalar da erkekler için de sonuca ulaşıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERBurcu Biricik'ten örnek davranışBurcu Biricik'ten örnek davranış
Kolombiya'da Maliye Bakanı görevinden istifa ettiKolombiya'da Maliye Bakanı görevinden istifa etti
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)

En Çok Okunan Haberler

Emre Belözoğlu'ndan takıma şok tepki!

Emre Belözoğlu'ndan takıma şok tepki!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Final tarihi belli oldu

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Final tarihi belli oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine koronavirüs genelgesi

İki çocuk da feci şekilde hayatını kaybetti! Kahreden haberler

İki çocuk da feci şekilde hayatını kaybetti! Kahreden haberler

Son Dakika: 3 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 3 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Tam kapanmada çırılçıplak denize girdi

Tam kapanmada çırılçıplak denize girdi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

2 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bir ilde daha yasak! Tam kapanmada o ürünler satılmayacak

Bir ilde daha yasak! Tam kapanmada o ürünler satılmayacak

Akın akın Türkiye'ye geliyorlar

Akın akın Türkiye'ye geliyorlar

Fenomen olmak için dövmüşler! İzmir'de 'pes' dedirten olay

Fenomen olmak için dövmüşler! İzmir'de 'pes' dedirten olay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.