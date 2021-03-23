Kadınlar şarkılarını TikTok’ta söylüyor

Dünyanın önde gelen kısa video platformu TikTok, kullanıcılarının yeteneklerine ev sahipliği yapmaya ve geniş kitlelerle buluşturmaya devam ediyor. Dünya Kadınlar Günü’nü Mart ayı boyunca çeşitli kampanyalarla kutlayan TikTok, #KadınlarSöylüyor etiketli kampanyayı başlatarak kadın kullanıcılarının müzikal yeteneklerine ışık tutuyor. Kadın kullanıcılar, 21 - 27 Mart tarihleri arasında sürecek kampanya için #KadınlarSöylüyor etiketiyle en sevdikleri şarkıları söyleyerek paylaşımlarını yapabiliyor.

TikTok; Mart başında yalnızca kadın sanatçıların şarkılarından oluşan dünyanın en popüler şarkıcılarının 25 şarkısı, Türkiye'nin en popüler kadın sanatçılarının 25 popüler şarkısı ve TikTok'taki kadın kullanıcıların 15 popüler şarkısının yer aldığı üç özel çalma listesi hazırladı. Kampanyaya katılan her kadın sanatçının şarkısı TikTok'taki “Kadınlar: Türkiye” çalma listesine eklenecek.

YILDIZLAR KADINLARA İLHAM VERİYOR

TikTok’ta başlatılan #KadınlarSöylüyor kampanyasına birçok kadın yıldız da şarkılarıyla destek veriyor. Dünyaca ünlü pop yıldızı Inna’nın yanı sıra; Türkiye’nin önemli kadın sanatçılarından Ece Seçkin, Nükhet Duru, Öykü Gürman, Fatma Turgut, Aydilge, Ayda ve Nahide Babaslı da kampanya için kendi hesaplarından şarkılarını paylaşarak TikTok'taki kadın kullanıcılara ilham veriyor. Kadınlar, birbirlerini sesleriyle güçlendiriyor ve verdikleri pozitif mesajlarıyla hayallerinin peşinden gitmeye teşvik ediyor.

TikTok, kullanıcı kitlesi içinde kadın kullanıcılarının yeteneklerini her zaman önemsiyor. TikTok, Mart ayı boyunca devam ettirdiği kadın temalı kampanyaları aracılığıyla platformu müzik, eğlence, ilham vermek ve motivasyon için kullanan kadınları destekliyor.

